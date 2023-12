Kocaelispor’un acı günü! Nijerya’ya futbolcu keşfetmeye gitmişti: Sıtmadan hayatını kaybetti

Kocaelispor Teknik Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can, 23 Kasım'da genç oyuncuları keşfetmek amacıyla Nijerya'ya gitti. Bu ülkede bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye geri dönen Can, daha sonra 9 Aralık'ta Bandırmaspor-Kocaelispor maçını izlerken rahatsızlanınca hastaneye sevk edildi.

Yapılan incelemede "Sıtma" teşhisi konulan Can, hayatını kaybetti. Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi altında olan Teknik Asbaşkanımız Ekrem Can, hayatını kaybetmiştir. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Seni unutmayacağız Ekrem Can" ifadelerine yer verildi.