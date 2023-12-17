Kocaelispor’un acı günü! Nijerya’ya futbolcu keşfetmeye gitmişti: Sıtmadan hayatını kaybetti

SÖZ SAVUNMANIN İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde terör savcısının odasından fotoğraf paylaşan Avukat Buket Nurşah Tekışık, eleştirilere bir video çekerek cevap verdi. Hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade eden Tekışık, "Ailemin durumu ben öğrenciyken de beni yurtdışında okutacak ve tatillere gönderecek yeterlilikte, ortalamanın üzerindeydi" dedi. "Haberlere konu edilen ve odasının bekleme koltuğundayken fotoğraf çektirdiğim savcının baktığı terör ve örgütlü suçlarla ilgili kadar hiçbir dosyada görev almadım" dedi.

KRAL SAÇMALIK! Nostradamus'un 1555 tarihli "Les Propheties" (Kehanetler) adlı metnine göre, 2024 yılı küresel çekişmelerin, kraliyet kargaşasının ve insani felaketlerin devamını getirecek. Nostradamus'un kehanetlerinin yorumlanmasının tartışmalı olduğunu ve kesinlikle gerçeklerden çok varsayımlara dayandığını da unutmamak gerekir. Dahası, Nostradamus bu hükümdarın "kralın hiçbir işaretine sahip olmayacak biri" tarafından gasp edileceğini söyledi. Prens William'ın şu anki varis olduğu düşünülürse, bu Prens Harry'nin İngiltere'nin gelecekteki kralı olacağı anlamına geliyor. Ancak sosyal medya kullanıcıları, iddiaların saçma ve akla yatkın olmadığında birleşti.

87.1 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 87 milyon 129 bin 808 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 1 milyon 358 bin 962 lira, 4 bilenler 6 bin 565 lira, 3 bilenler 379 lira, 2 bilenler ise 35 lira 50 kuruş alacak.



'GÜNEŞ' BATTI

Sürekli alkol tükettiği söylenen Ali Güneş (52) Hamza Yerlikaya Sokak'ta bulunan evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı babası Paşa Güneş ile tartışan katil zanlısı mutfaktan aldığı bıçakla önce babasını sonra kendisini engellemeye çalışan annesini yaraladı. Katil zanlısı Güneş bu sırada araya girmeye çalışan oğlu Onur Güneş'i de bıçakla yaraladı. Sesler üzerine komşular tarafından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ağır yaralanan Onur, Paşa ve Gülşah Güneş'i hastaneye kaldırdı. Onur Güneş (23) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, 17 suç kaydı olan Ali Güneş'i yakalamak için çalışma başlattı.



KATİLLERİ BULUN

Antalya'da pastacı Abdurrahman Özdemir (35) 6 Aralık tarihinde karın boşluğundan bıçaklanması sonucu kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Cinayetin ardından ağabey Özgür Özdemir, "Yaşar isminde bir kişi tutuklandı. Ancak asıl katiller kaçtı. Kardeşimin asıl katilleri bulunsun. Abdurrahman'ın eşi Berna, kızları Elif (3) ve İpek (6) günlerdir gözyaşı döküyor. Katller yakalanıp adaleti teslim edilmeden gözyaşları dinmeyecek. Şehrin merkezinde yaşanan bu olayın ayrıntılı şekilde aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.

ELDE BOMBA 'WAR'

Ukrayna'nın Zakarpatye bölgesinde Keretskovskiy köy meclisinde, önceki gün vekiller bir toplantı yaptı. 2024 bütçe görüşmeleri sırasındaki toplantıda Sergey Batrin isimli milletvekili bazı konularda itirazı olduğunu anlattı. İçeride tartışma çıktı. Buna sinirlenen vekil elini cebine attı. Peş peşe çıkardığı üç el bombasını, katılımcıların üzerine fırlattı. Patlamada 26 kişi yaralanırken, saldırgan vekil Batrin ile bir kişi daha kurtarılamadı.



ÖZEL EKİP

TBMM'de 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu, SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kalp krizi sonucu vefatının ardından düşmüştü. Bunun üzerine CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, SP'ye geçerek yeniden Saadet-Gelecek grubu oluşturuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap'ın SP'ye katılmasıyla SP Genel Kurul'da her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak" diye konuştu. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Özel'e teşekkür etti.

İŞTE 'LORD'UM!

ABD'nin Tennessee eyaletinde çıkan hortumda içinde bulunduğu beşikle birlikte uçan 4 aylık Lord adlı bebek, yağmur altında, yıkılan bir ağacın üzerinde sağ bulundu. 22 yaşındaki Sydney Moore, "Hortum geldi ve içindeki bebeğimle birlikte beşiği uçurdu. İlk uçan o oldu. Yaşaması mucize. İkinci kez dünyaya gelen bebeğim var. Lord büyüdüğü zaman bu olayı duyduğunda, bebekken bile kahraman olduğunu anlayacak" dedi.



KORKMAYIN ÇOCUK YAPIN

Tesla'nın patronu ABD'li iş insanı Elon Musk, insanlığın medeniyetini sürdürebilmesi için her çiftin çocuk yapması gerektiğini savundu. Musk, "Sanayileşmiş ülkelerin demografisindeki gerilemeyi göç çözemez. Tüm insanlara ve hükûmet liderlerine tavsiyem; yeni bir nesil yaratmak için çocuk sahibi olduğunuzdan emin olun. Neslimiz tükenmemeli" dedi.



İFTİRAYA 150 MİLYON DOLAR

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin, Georgia'da iki seçim çalışanının kendilerine iftira attığı gerekçesiyle aleyhine açtıkları davada 150 milyon dolar ödeyecek. Gazetecilere konuşan mağdurlardan Moss ise "Rudy Giuliani'nin 2020 başkanlık seçimlerinden sonra benim ve annem hakkında söylediği yalanlar hayatımızı değiştirdi ve son birkaç yıl bizim için felaket oldu." dedi.



GÜZEL GÜZEL DOLANDIRDI!

İtalyan sosyal medya fenomeni Ferragni, kanser tedavisi gören çocuklar için başlatılan kampanya ile 'haksız ticari uygulamalarda' bulunduğu iddiasıyla 1 milyon euroyu aşan para cezasına çarptırıldı. Kampanyadan 1 milyon euronun üzerinde hasılat elde eden Ferragni'nin hiç bağış yapmadığı belirtildi.



'ÖZEL' SALDIRI

İstanbul Maslak 1453'teki dükkanı kurşunlanan fenomen Çağla Öz de yaşadığı olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Gözyaşları içeresinde yaşadığı olayı anlattı. Polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

PITBULL'A EL KONULDU

İstanbul İstiklal Caddesi'nde pitbull cinsi 2 köpeği ağızlıkları olmadan gezdiren Cennet H. (19) ile Metin Y.'ye (30) Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 66 bin 798 lira para cezası kesildi. Köpekler Cennet H.'den alınarak Beyoğlu Belediye'sine, ardından barınağa teslim edildi.