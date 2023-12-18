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Android, iPhone Google deprem bildirimi nasıl açılır? TELEFONDAN DEPREM UYARISI NASIL AÇILIR? Yeni deprem uyarısı...

Deprem uyarıları için geliştirilen birçok mobil uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar, deprem anında kullanıcıları hızla bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Kullanıcılar, bu uygulamaları telefonlarına indirerek, olası bir deprem durumunda anında uyarı alabilirler. Peki, telefonlardan deprem uyarısı nasıl açılır?

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 08:36 Güncelleme 18 Aralık 2023, 08:36
Android, iPhone Google deprem bildirimi nasıl açılır? TELEFONDAN DEPREM UYARISI NASIL AÇILIR? Yeni deprem uyarısı...

Son zamanlarda meydana gelen depremler, insanların deprem önlemlerine olan ilgisini artırdı. Depremlerden önce alınacak önlemler arasında telefondan deprem uyarısı almak da bulunuyor. Peki, telefondan deprem uyarısı nasıl alınır? İşte adım adım bilmeniz gerekenler.

TELEFONDA DEPREM UYARISI - ALARMI NASIL YAPILIR?

Android deprem uyarı sisteminde yararlanmak için kablosuz bağlantı veya veri bağlantısı açık olmalıdır. Bölgenizde meydana gelen tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda bir deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz. Uyarıyı sarsıntı başlamadan önce, sarsıntı sırasında veya sonrasında alabilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak telefonun 'AYARLAR' menüsüne gidilir. Daha sonra ise Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları adımları takip edilerek deprem uyarı sistemi aktif hale getirilir.

DEPREM ALARMI HANGİ TELEFONLARDA VAR?

Söz konusu uygulama sadece Android cihazlar için geçerlidir. iOS için Google Deprem Uyarısı sistemi aktif değil. Deprem Uyarı Sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılıyor ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu uyarı bildirimlerini telefonunuzda açmanız gerekiyor. Ayrıca Android'in deprem uyarıları yalnızca Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı, ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.

Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor. Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor. Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.

Ivme Ölçer Kullanımı: Akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçer (accelerometer), hareketi algılayabilen bir sensördür. Google'ın bu sistemi, bu sensörü kullanarak yeryüzünde gerçekleşen ani hareketleri algılar.

Veri Toplama ve Analiz: Kullanıcılardan gelen veriler, büyük bir veritabanında toplanır. Eğer birçok cihaz aynı anda benzer bir hareket algılarsa, bu bir depremin işareti olabilir. Sistem, bu verileri hızla analiz eder.



Uyarı Gönderimi: Eğer sistem, belirli bir bölgede bir deprem olduğunu tespit ederse, bu bölgedeki diğer kullanıcılara hızla bir uyarı gönderir. Bu uyarı, kullanıcılara saniyelerle ölçülen ekstra bir süre kazandırarak onların güvende olmalarını sağlar.

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