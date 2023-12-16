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Deli gibi satıyor! Köylüler milyonlar kazanıyor! Japonlar sırada bekliyor

Türkiye, zengin doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekmektedir. Bu çeşitlilik içerisinde, özellikle bazı mantar türleri, sağlık ve ekonomik yönleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu mantarlar, hem bağışıklık sistemini destekleyici özellikleri hem de yerel ekonomilere sağladıkları katkılarla giderek artan bir popülarite kazanmaktadır.

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 09:25 Güncelleme 16 Aralık 2023, 09:25
Deli gibi satıyor! Köylüler milyonlar kazanıyor! Japonlar sırada bekliyor

Sedir mantarı, Türkiye'de giderek artan bir popülariteye sahip olup, sağlık ve ekonomi açısından önemli katkılar sunuyor. Hem bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleriyle kanser riskini azaltıyor hem de özellikle Anadolu'da orman köylülerine ekonomik gelir sağlayarak milli gelire katkıda bulunuyor.

Sedir mantarı, özellikle Uzak Doğu ülkelerinde büyük ilgi görüyor ve yüksek ticari değere sahip. Türkiye'de orman köylüleri tarafından toplanan ve ihraç edilen sedir mantarı, orman köylülerine yıllık 110 milyon lira gibi ciddi bir gelir sağlıyor.

OGM'nin Sedir Mantarı Eylem Planı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sedir mantarının sürdürülebilir kullanımı, toplayıcıların eğitimi ve biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla "Sedir Mantarı Eylem Planı" hazırladı. Bu plan 2022-2026 yıllarını kapsayarak, ülke ekonomisine ve orman köylüsünün refahına katkı sağlamayı hedefliyor.

Sedir Mantarının Sağlık Faydaları

Sedir mantarı, besin değeri yüksek ve antioksidan bakımından zengin bir besin kaynağıdır.

  • Bağışıklık Sistemi Güçlendirici: B vitaminleri, D vitamini, selenyum ve çinko gibi mineraller açısından zengin olan sedir mantarı, bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kanser Riskini Azaltıcı: Kanser hücrelerinin büyümesini engelleyen antioksidanlar içeren sedir mantarı, özellikle beyaz şapkalı mantar türleriyle kanser riskini azaltabilir.

  • Kolesterol ve Kan Şekeri Düzenleyici: Beta-glukanlar ve insülin benzeri bileşikler içeren sedir mantarı, kolesterolü düşürmeye ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.
  • Sindirim Sistemi Destekleyici: Lif ve probiyotikler içeren sedir mantarı, sindirim sistemini düzenler ve sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

Sedir Mantarının Kullanımı ve Piyasa Değeri

  • Kilogram Başına Gelir: Orman köylüleri, 1 kilogram sedir mantarından 50-60 lira gelir elde edebiliyor. Japonya gibi ülkelere ihraç edilen mantarların toptan satış fiyatı ise kilogram başına 85-100 dolar arasında değişiyor.
  • Kazanç Beklentisi: Eylem planı kapsamında, beş yılda 550 milyon lira katkı ve orman köylüsüne 110 milyon lira gelir sağlanması hedefleniyor.

Sağlık açısından faydalı olan sedir mantarının haftada 2-3 kez tüketilmesi öneriliyor. Çeşitli yemeklerde kullanılabilen sedir mantarı, hem lezzetli hem de besleyici bir alternatif sunuyor.

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