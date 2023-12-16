Deli gibi satıyor! Köylüler milyonlar kazanıyor! Japonlar sırada bekliyor

Sedir mantarı, Türkiye'de giderek artan bir popülariteye sahip olup, sağlık ve ekonomi açısından önemli katkılar sunuyor. Hem bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleriyle kanser riskini azaltıyor hem de özellikle Anadolu'da orman köylülerine ekonomik gelir sağlayarak milli gelire katkıda bulunuyor.

Sedir mantarı, özellikle Uzak Doğu ülkelerinde büyük ilgi görüyor ve yüksek ticari değere sahip. Türkiye'de orman köylüleri tarafından toplanan ve ihraç edilen sedir mantarı, orman köylülerine yıllık 110 milyon lira gibi ciddi bir gelir sağlıyor.