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Ekşi Sözlük kapandı mı son dakika? 14 Aralık 2023 Ekşi Sözlük'e erişim engeli mi geldi? eksisozluk1923 neden açılmıyor?

Kullanıcılar arama motorlarında, "Ekşi Sözlük kapandı mı son dakika?" araştırmalarına başladı. Sözlük platformu Ekşi Sözlük, yeni alan adı eksisozluk1923.com üzerinden erişime kapatıldı. Mahkemeden çıkan üçüncü erişim engeli kararı ile site, kullanıcılara kapalı hale getirildi.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 12:20 Güncelleme 14 Aralık 2023, 12:20
Ekşi Sözlük kapandı mı son dakika? 14 Aralık 2023 Ekşi Sözlük’e erişim engeli mi geldi? eksisozluk1923 neden açılmıyor?

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'da meydana gelen ve Hatay başta olmak üzere çok sayıda kenti de etkileyen iki büyük depremin ardından "Milli güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçeleriyle 25 Şubat'ta erişime kapatılan Ekşi Sözlük yine gündem oldu.

Söz konusu kapatma kararına Ekşi Sözlük itiraz etmiş, erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat verilen son kararla site açılamadan yine kapanmıştı.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi 'eksisozluk2023.com' alan adına taşınmış ancak bu alan adı da 13 Mayıs'ta erişime kapatılmıştı.

'Ekşisözlük1923' için erişim engeli kararı

Sözlük yönetiminin daha sonra açtığı 'eksisozluk1923.com' alan adı da bugün aynı kaderi paylaştı.

Ekşi Sözlük'ün yeni alan adı "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçeleriyle Ankara 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'nin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi.

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