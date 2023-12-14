Ekşi Sözlük kapandı mı son dakika? 14 Aralık 2023 Ekşi Sözlük’e erişim engeli mi geldi? eksisozluk1923 neden açılmıyor?

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'da meydana gelen ve Hatay başta olmak üzere çok sayıda kenti de etkileyen iki büyük depremin ardından "Milli güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçeleriyle 25 Şubat'ta erişime kapatılan Ekşi Sözlük yine gündem oldu.