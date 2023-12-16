Yine başıboş köpek dehşeti: Kızını korumak için koşarken kucağındaki çocuğuyla yere düştü!

Başıboş köpek sorunu vatandaşın hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Her gün bir saldırı haberi gelirken geçtiğimiz gün Ankara'dan yürekleri yakan bir olay yaşandı. Keçiören Kafkas Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz ağır bir şekilde yaralandı. Olayın yankıları sürerken tepki çeken bir olay yaşandı.
ANKARA'DA BİR SALDIRI DAHA
Ankara'nın Mamak ilçesinde kızına başıboş köpek dehşeti yaşandı.
Olay, 24 Kasım 2023 Perşembe saat 21.00 sularında Ankara'nın Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 38 sokakta meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Baba Mustafa Tekin, eşi ve 3 çocuğuyla akraba ziyaretinden dönüyorlardı. Evlerinin bulunduğu sokağa girdiklerinde 2'inci sınıfa giden Elif'e 4 başı boş köpek saldırdı.
KIZINA KÖPEK SALDIRDIĞINI GÖRÜNCE KUCAĞINDA ÇOCUĞUYLA KOŞTU
Köpeklerin Elif'e saldırıldığını gören baba Mustafa Tekin, kucağında bulunan 1 yaşındaki Yusuf'la kızını köpeklerden kurtarmak için koşmaya başladı. Kızını köpeklerden kurtarmak için koşan baba Tekin dengesini kaybederek kucağındaki Yusuf'la birlikte düştü.
Babanın koştuğunu gören köpekler kaçtı. Düşme esnasında feci yaralanan küçük Yusuf ve kolu çıkan baba Tekin kendi imkanları ile hastaneye gitti.