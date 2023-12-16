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Ünlü futbolcuların soyulan evlerine bir yenisi daha eklendi: Yusuf Yazıcı'ya maç sırasında hırsızlık şoku!

Fransız ekibi Lille, UEFA Avrupa Ligi’nde Klaksvik’i 3-0 yendi. Maç oynanırken, Lille’in yıldızı Yusuf Yazıcı’nın evine hırsızlar girdi. Birçok saat ve değerli eşyanın çalındığı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Aralık 2023 Güncelleme 16 Aralık 2023, 07:03
Ünlü futbolcuların soyulan evlerine bir yenisi daha eklendi: Yusuf Yazıcı’ya maç sırasında hırsızlık şoku!

İngiltere ve Fransa'da ünlü futbolcuların soyulan evlerine bir yenisi daha eklendi... UEFA Avrupa Konferans Ligi 6'ncı ve son hafta maçında Lille sahasında Faroe Adaları ekibi Klaksvik'i 3-0 yendi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 29'uncu dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Bu sezon gösterdiği performansla yeniden milli takım kadrosuna davet edilen 26 yaşındaki hücum oyuncusu, maçın oynandığı saatlerde hırsız şoku yaşadı.

Milli oyuncunun Lille şehrinde bulunan evine giren hırsızların, Yusuf Yazıcı'ya ait birçok saat ve değerli eşyayı çaldığı öğrenildi. Yusuf Yazıcı'nın evi 2019 yılında da hırsızlar tarafından soyulmuştu.

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