Ukraynalı eşinin yüzünü falçatayla kesmişti! Sanığa tahliye kararı verildi

Tüyler ürperten olay, 3 yıl önce İstanbul Bakırköy'de meydana gelmişti. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Mesut Öztürkmen, boşanma aşamasındaki eşi Anna Butim'i sosyal medyadan takip etti. Sürekli gittiği AVM'de arkadan yaklaşarak falçatayla saldırarak kulağı ve burnu arasındaki kısmı kesti. Tutuklanan zanlı, amacının öldürmek olduğunu söyledi. Hakkında 'Eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

'SUÇ VASFININ LEHE DEĞİŞME İHTİMALİ'

Dün ise Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Öztürkmen'in tutuklulukta geçirmiş olduğu 3 yıllık süre, suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali ve delillerin toplanmış olmasını göz önüne alarak tahliyesini talep etti. Mahkeme de sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve her hafta imza verme şeklinde adli kontrolle tahliyesine karar verdi.