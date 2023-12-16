Şok kaza! Otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu

Talihsiz gencin kaza yaptığını duyan arkadaşları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Cenaze hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazayı anlatan vatandaşlardan Doğan Dalakçı, "Otomobil köprüden aşağı Yeşilırmak'a düşmüş. Sürücüsü vefat etti" dedi.

Fevzi Aslan da arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.