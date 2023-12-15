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Ece Ronay'dan sonra Çağla Öz! Silahlı saldırıyı sosyal medya hesabından gözyaşları içinde anlattı: Titriyorum

Son dönemde gündeme gelen Ece Ronay ve Dilan Polat'ın işyerlerinin kurşunlanmasın bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre Sosyal medya fenomenlerinden Çağla Öz motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını ağlayarak sosyal medya hesabından duyurdu. Olay yerine birçok polis ekibi gitti.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 23:19 Güncelleme 15 Aralık 2023, 23:19
Ece Ronay’dan sonra Çağla Öz! Silahlı saldırıyı sosyal medya hesabından gözyaşları içinde anlattı: Titriyorum

Ece Ronay'dan sonra bir işyeri kurşunlama olayı gündeme bomba düştü.

Sarıyer Maslak 1453'te yer alan dükkanı kurşunlanan fenomen Çağla Öz yaşadığı olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı ve gözyaşları içeresinde yaşadığı olayı anlattı.

Çağla Öz, gözyaşları içinde motosikletli bir kişinin yanına yaklaştığını ve ardından kurşun sıkmaya başladığını söyledi.

POLİS OLAY YERİNDE ÇALIŞMA BAŞLATTI
Paylaşımında kamera kayıtlarından kendisine bu saldırıyı yapan kişiyi bulacağını söyleyen Çağla Öz'ün iddiaları üzerine olay yerine birçok polis ekibi gitti.

Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

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