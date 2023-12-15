Somali Cumhurbaşkanı oğluna seslendi: Teslim ol!





Cumhurbaşkanı Mahmud, "Oğlumun Türkiye ile bağlantısı var. İstanbul'a dönüp adalete teslim olmasını söyledim. Ama sonuçta o bir yetişkin ve bu onun vereceği bir karar. Ben dönmesi tavsiyesinde bulunuyorum" dedi. Kazada yaşamını yitiren 38 yaşındaki moto kurye Yunus Emre Göçer'in ailesine başsağlığı dileklerini ileten Somali Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:Kendilerine nasıl ulaşabileceğimi bilmiyorum. Sizin vesilenizle başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kayıplarının acısını paylaşıyoruz. Kayıpları için üzgünüz."

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