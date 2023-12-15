PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Somali Cumhurbaşkanı oğluna seslendi: Teslim ol!

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlunun İstanbul’da kuryenin ölümüne neden olduğu kazayla ilgili konuştu: Bu bir kazaydı. Oğlum kaçmadı, bir an önce İstanbul’a gidip teslim olmasını söyledim.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Aralık 2023 Güncelleme 15 Aralık 2023, 07:00
Somali Cumhurbaşkanı oğluna seslendi: Teslim ol!

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul Fatih'te motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'e arkadan çarpmıştı.



Ağır yaralanan Göçer, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Shekh Mahmud'un yurt dışına kaçtığı belirlendi. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, oğlu ile görüştüğünü açıkladı.



Cumhurbaşkanı Mahmud, "Oğlumun Türkiye ile bağlantısı var. İstanbul'a dönüp adalete teslim olmasını söyledim. Ama sonuçta o bir yetişkin ve bu onun vereceği bir karar. Ben dönmesi tavsiyesinde bulunuyorum" dedi. Kazada yaşamını yitiren 38 yaşındaki moto kurye Yunus Emre Göçer'in ailesine başsağlığı dileklerini ileten Somali Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:Kendilerine nasıl ulaşabileceğimi bilmiyorum. Sizin vesilenizle başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kayıplarının acısını paylaşıyoruz. Kayıpları için üzgünüz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA