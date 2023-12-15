DNA talebi! Eski futbolcu Mevlüt Erdinç 5 aydır çocuklarını göremediğini iddia etti





İNSANLIK DIŞI...

Şu açıklamaları yaptı: Taleb'in nerede olduğunu bilmiyorum. Evlatlarımdan haberim yok. Bu insanlık dışı durumu artık herkesin bilmesini istiyorum. Bana şantaj yapıyor. Taleb'e e-mail yoluyla ulaştım. 1 milyon Euro istedi. Taleb'in ailesi beni arayarak çocukların benden olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için şüphelendim.



DNA testi istedim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim... Onu hiç tanıyamamışım. Para hiç önemli değil. Sadece çocuklarımı istiyorum.

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