DNA talebi! Eski futbolcu Mevlüt Erdinç 5 aydır çocuklarını göremediğini iddia etti

Yeşil sahalar bu kez akıllara durgunluk veren bir aile olayıyla karıştı. Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç'in iddiaları gündemi salladı. Kariyeri boyunca PSG, Metz, Hannover 96, Fenerbahçe, Başakşehir gibi önemli kulüplerde forma giyen Erdinç eşi Taleb Erding'i şantajla suçladı. Sosyal medya hesabından bir çağrı yapan ünlü futbolcu "Kendisinden 5 aydır haber alamıyorum. Çocuklarımı göstermiyor" ifadesini kullandı.
İNSANLIK DIŞI...
Şu açıklamaları yaptı: Taleb'in nerede olduğunu bilmiyorum. Evlatlarımdan haberim yok. Bu insanlık dışı durumu artık herkesin bilmesini istiyorum. Bana şantaj yapıyor. Taleb'e e-mail yoluyla ulaştım. 1 milyon Euro istedi. Taleb'in ailesi beni arayarak çocukların benden olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için şüphelendim.
DNA testi istedim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim... Onu hiç tanıyamamışım. Para hiç önemli değil. Sadece çocuklarımı istiyorum.