Korkunç ’hav’adis! Kütahya’da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öğrenci yaralandı

LEZZET 'CAĞ'ININ TATLARI
Taste Atlas (Lezzet Atlası) 2023'ün en iyi 100 tadını belirledi. İlk sırada Brezilya'nın ünlü yemeği olan ve sığır etinden yapılan "picanha" yer aldı. Malezya'dan "Roti Canai" 2., Tayland'dan "phat kaphrao" ise 3. oldu. Listeye 20. sıradan giren Cağ Kebabı Türkiye'nin en iyi yemeği gösterildi. İskender kebabı 37., mantı 38., döner 60., Adana kebap 70., mercimek çorbası 72., Hünkan beğendi 77., tombik döner ise 89. sırada yer aldı.
İYİ KAPIŞTILAR
İYİ Parti'de 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı, partiyi karıştırdı. Genel başkan Meral Akşener'in isteğiyle İBB Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan istifa etti. Fakat yeni oylamada Özkan yeniden Grup Başkanlığı'na seçildi. Bunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkisinin olduğu iddia edildi. Özkan'ı yeniden seçenler disipline sevk edildi. İYİ Partili Metin Koca, İmamoğlu'na tepki göstererek, "CHP eş genel başkanı, İBB Meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor. Operasyonun büyüğü 31 Mart'ta olacak. Eş başkan, seni başkan seçtirmeyeceğiz" dedi. İmamoğlu ise "Başka partinin içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam" diyerek sessiz kalmayı tercih etti.
KENDİLERİNİ BAĞIŞLAMADI
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) 4 bakanı, bir bağış toplama skandalı nedeniyle gödevden ayrıldı. Başbakan Fumio Kişida, bakanların yerine yeni isimleri atadı. Savcılar, bilet satış yoluyla toplanan siyasi bağışlardan 3,4 milyon doların kayıp olması nedeniyle cezai soruşturma başlatmıştı.
HAİNLERE DİNAMİT
Türkiye, terörle mücadelede son yılların en büyük operasyonlarına imza attı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) K. Irak ve Suriye'de yuvalanan hainlere göz açtırmadı. Hainleri bir bir avlamaya başladı. Saha ajanları, "yeşil kategori"de aranan PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, takibe aldı. Irak'ta SİHA operasyonuyla ortadan kaldırdı. MİT, son 2 ayda Bager Öndeş, Mehmet Akin, Mutlu Kacar, Gülsüme Doğan, Remzi Avcı, Yadin Bulut, Sariye Atilla adlı teröristleri de etkisiz hale getirdi.
MAVI BEBEK KABUSU
Kayseri Melikgazi'de 8. sınıf öğrencisi Hürkan Samet Durmaz (12), iddiaya göre okula kelebek olarak tabir edilen bıçakla gelen arkadaşı T.Ş.'den (13) bıçağı isteyince aralarında tartışma çıktı. Oynadığı 'Mavi bebek' oyunundan etkilenen T.Ş, ortak arkadaşları Ş.K. aracılığıyla Durmaz'ı bir inşaata çwağırdı. Kavga ettiği genci bıçakla hayattan kopardı. Gözaltına alınan T.Ş. tutuklandı. Uzmanlar, Mavi Bebek'in oyun görünümlü intihar tuzağı olduğunu açıkladı.