Korkunç ’hav’adis! Kütahya’da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öğrenci yaralandı

Türkiye'nin dört yanında başıboş köpek dehşeti yaşandı. Kütahya'da yaşayan 13 yaşındaki Emrullah K., sokakta köpeklerin saldırısına uğradı. O sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından kurtarılan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Kollarına ve bacaklarına çok sayıda dikiş atıldı.

AZ DAHA ÖLECEKTİ

Vahşetin diğer bir adresi Diyarbakır'dı. Diyarbakır'da da 13 yaşındaki Veysel Çakmak'a sokak köpeği saldırdı. Vatandaşların güçlükle kurtardığı küçük çocuk, yüzünden ve ellerinden yaralandı. Ailesi "Vatandaşlar yetişmese çocuğumuzu öldürecekmiş" diyerek dert yandı. Muş'ta ise 73 yaşındaki Medine Kızıltaş, evine giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.