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Korkunç 'hav'adis! Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öğrenci yaralandı

Sokak köpekleri dehşet saçtı. Kütahya, Muş ve Diyarbakır’da iki çocuk ve yaşlı bir kadına saldırdı. İşte sizler için derlediğimiz 15 Aralık tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Aralık 2023 Güncelleme 15 Aralık 2023, 07:00
Korkunç ’hav’adis! Kütahya’da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öğrenci yaralandı

Türkiye'nin dört yanında başıboş köpek dehşeti yaşandı. Kütahya'da yaşayan 13 yaşındaki Emrullah K., sokakta köpeklerin saldırısına uğradı. O sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından kurtarılan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Kollarına ve bacaklarına çok sayıda dikiş atıldı.

AZ DAHA ÖLECEKTİ
Vahşetin diğer bir adresi Diyarbakır'dı. Diyarbakır'da da 13 yaşındaki Veysel Çakmak'a sokak köpeği saldırdı. Vatandaşların güçlükle kurtardığı küçük çocuk, yüzünden ve ellerinden yaralandı. Ailesi "Vatandaşlar yetişmese çocuğumuzu öldürecekmiş" diyerek dert yandı. Muş'ta ise 73 yaşındaki Medine Kızıltaş, evine giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.


MANDALİNADAN BUKALEMUN ÇIKTI
Tokat'ta Özkan Helvacıoğlu, manav tezgahından mandalina aldı. Helvacıoğlu, meyvelerin arasında küçük bir hayvan bulunduğunu gördü. Hayvanın bukalemun olduğunu belirleyen Helvacıoğlu, "Patron" adını verdiği hayvanı evine götürüp akvaryumda bakmaya başladı.


BIR BUKET SORUŞTURMA
İstanbul Barosu'na kayıtlı olan avukat Buket Nurşah Tekışık, Çağlayan Adliyesi'nde görevli bir savcının odasında fotoğraf çektirdi! Fotoğrafın altına "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" diye yazıp sosyal medya hesabından servis etti. Adalet Bakanlığı harekete geçti. Savcı hakkında soruşturma başlatılırken görev yeri değiştirildi. Tekışık hakkında da soruşturma açıldığı öğrenildi. Avukatın savunması ise ilginçti: Oda boştu. Hatıra olsun istedim. Fotoğrafı arkadaşım çekti.


LEZZET 'CAĞ'ININ TATLARI
Taste Atlas (Lezzet Atlası) 2023'ün en iyi 100 tadını belirledi. İlk sırada Brezilya'nın ünlü yemeği olan ve sığır etinden yapılan "picanha" yer aldı. Malezya'dan "Roti Canai" 2., Tayland'dan "phat kaphrao" ise 3. oldu. Listeye 20. sıradan giren Cağ Kebabı Türkiye'nin en iyi yemeği gösterildi. İskender kebabı 37., mantı 38., döner 60., Adana kebap 70., mercimek çorbası 72., Hünkan beğendi 77., tombik döner ise 89. sırada yer aldı.


İYİ KAPIŞTILAR
İYİ Parti'de 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı, partiyi karıştırdı. Genel başkan Meral Akşener'in isteğiyle İBB Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan istifa etti. Fakat yeni oylamada Özkan yeniden Grup Başkanlığı'na seçildi. Bunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkisinin olduğu iddia edildi. Özkan'ı yeniden seçenler disipline sevk edildi. İYİ Partili Metin Koca, İmamoğlu'na tepki göstererek, "CHP eş genel başkanı, İBB Meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor. Operasyonun büyüğü 31 Mart'ta olacak. Eş başkan, seni başkan seçtirmeyeceğiz" dedi. İmamoğlu ise "Başka partinin içinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam" diyerek sessiz kalmayı tercih etti.


KENDİLERİNİ BAĞIŞLAMADI
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) 4 bakanı, bir bağış toplama skandalı nedeniyle gödevden ayrıldı. Başbakan Fumio Kişida, bakanların yerine yeni isimleri atadı. Savcılar, bilet satış yoluyla toplanan siyasi bağışlardan 3,4 milyon doların kayıp olması nedeniyle cezai soruşturma başlatmıştı.


HAİNLERE DİNAMİT
Türkiye, terörle mücadelede son yılların en büyük operasyonlarına imza attı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) K. Irak ve Suriye'de yuvalanan hainlere göz açtırmadı. Hainleri bir bir avlamaya başladı. Saha ajanları, "yeşil kategori"de aranan PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, takibe aldı. Irak'ta SİHA operasyonuyla ortadan kaldırdı. MİT, son 2 ayda Bager Öndeş, Mehmet Akin, Mutlu Kacar, Gülsüme Doğan, Remzi Avcı, Yadin Bulut, Sariye Atilla adlı teröristleri de etkisiz hale getirdi.


MAVI BEBEK KABUSU
Kayseri Melikgazi'de 8. sınıf öğrencisi Hürkan Samet Durmaz (12), iddiaya göre okula kelebek olarak tabir edilen bıçakla gelen arkadaşı T.Ş.'den (13) bıçağı isteyince aralarında tartışma çıktı. Oynadığı 'Mavi bebek' oyunundan etkilenen T.Ş, ortak arkadaşları Ş.K. aracılığıyla Durmaz'ı bir inşaata çwağırdı. Kavga ettiği genci bıçakla hayattan kopardı. Gözaltına alınan T.Ş. tutuklandı. Uzmanlar, Mavi Bebek'in oyun görünümlü intihar tuzağı olduğunu açıkladı.


NE YAPTIN HOCAM TRABZON
Akçaabat'ta bir apartmanın 7. katındaki dairede kardeşi ile birlikte oturan Merve Zengin (28), dün sabah saat 07.30 sıralarında balkondan kendisini aşağıya bıraktı. Beton zemine çakılan genç kadın, kurtarılamadı. Zengin'in bir süre önce Ağrı'dan Trabzon'a tayini çıktığı, anaokulu öğretmeni olarak görev yaptığı anlaşıldı.


BİTMEZ AĞLATTI

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşurken birden yere yığıldı. Düşerken kafasını yere vuran Bitmez'e kalp masajı yapıldı. İyi Partili doktor vekil Turhan Çömez'in ilk müdahalesinin ardından Bitmez, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurul'daki konuşması sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi vekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11.50 gibi vefat etti." Bitmez'in vefatı sonrasında Gelecek-Saadet partilerinin Meclis'teki grubu da düştü.


4 SANİYE UYKU
SCIENCE dergisinde yayımlanan çalışma, penguenlerin uyku stratejilerinde ilginçliği ortaya çıkardı. Antarktika'da yaşayan bu penguenler yuva yaparken gün içinde devamlı dört saniye süren 'mikro uykularla' hayatta kalıyor. Böylece anne ve baba penguen hem toplamda 11 saat uyuyor, hem de savunmasız yumurtalarını ve yavrularını sürekli gözetim altında tutabiliyor.


111 MILYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 111 milyon 22 bin lira devretti. 5 bilenler 118 bin 674'er, 4 bilenler bin 754'er, 3 bilenler 98'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.

AMERİKA'DA SKANDAL
ABD'nin Virginia eyaletinde yaşanan olayda ilkokula giden çocuklar aniden; bulantı, kusma, baş ağrısı ve kas spazmı gibi şikayetler göstermeye başladı. Yedi ilkokul çocuğunun yediği jelibonların içinde eroinden 50 kat daha güçlü bir uyuşturucu fentanil olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 4 kişi gözaltına alındı. ABD'de birçok ilkokulda benzer sıkıntıların olduğu belirtildi.

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