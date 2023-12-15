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Seçil Erzan olayını aydınlatacak yeni gelişme! Görüntüler bulundu: Hard diskler savcılıkta

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan olayını aydınlatmaya yönelik yeni bir gelişme yaşandı.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 10:59 Güncelleme 15 Aralık 2023, 11:15
Seçil Erzan olayını aydınlatacak yeni gelişme! Görüntüler bulundu: Hard diskler savcılıkta

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak fon vurgununu aydınlatmaya yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Denizbank Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan'ın makam odasını ve şubeye giriş çıkışları gösteren kamera kayıtlarının tahrif edildiği, bazı görüntülerin silindiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç delillerini yok etme iddiasıyla Denizbank yöneticileri hakkında TCK'nın 281. Maddesi kapsamında soruşturma başlatmıştı.

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PARALARI NASIL VE NEREDE ALDIĞI TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILACAK
Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Seçil Erzan olayıyla ilgili görüntülerin bulunduğu hard disklere el koyduğu öğrenildi. İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü, Denizbank'a ait hard diskleri inceleyerek hem görüntüler üzerinde yapılan tahrifatları belirleyecek hem de ham görüntülerden Seçil Erzan'ın paraları nerede ve nasıl aldığını tespit etmeye çalışacak.

GÖRÜNTÜLER 160 CD'YE YÜKLENMİŞ
Denizbank yönetiminin Seçil Erzan olayı patlak verdikten sonra 10 Nisan günü kamera kayıtlarını topladığı öğrenilmişit. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denizbank'tan 17 Nisan tarihinde bu görüntüleri talep etti. Özel hayatın gizliliği nedeniyle Seçil Erzan'ın odasında kamera bulunmadığı bilinmekteydi ancak odasını ve şubeye giriş çıkışları gösteren 77 kameranın kaydının incelendiği belirtildi.

Denizbank'ın olaya ilişkin olarak 1 Mart-7 Nisan tarihleri arasındaki görüntüleri izlediği ve 37 günlük görüntülerin 25 Nisan tarihinde banka tarafından 160 CD halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiği öğrenildi.

BİLİRKİŞİ DEVREYE GİRDİ
Davanın görüldüğü İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Seçil Erzan'ın odasını da gösteren 77 kameranın kaydı incelendi. Odayı gösteren 14 materyalde video programının sağlıklı çalışmaması nedeniyle görüntülere ulaşılamadı. 2 materyalde görüntü kaybı, 7 materyalde CD üzerindeki kamera saatlerine ait bilgilerin kamera kayıtlarıyla uyuşmadığı tespit edildi. 2 materyalde ise herhangi bir kamera kaydı bulunamadı. Bunun üzerine kamera görüntüleri incelenmek üzere bilirkişiye gönderildi.

SORUŞTURMA AÇILDI
Görüntülerin tahrif edildiği iddiası üzerine 16. Sulh Ceza Mahkemesi, Denizbank yöneticileri hakkında suç delillerini karartmak ve yok etmekten dolayı TCK'nın 281. Maddesi'ne göre soruşturma açıldı.

Savcılık bununla da yetinmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizbank'tan Seçil Erzan'a ait görüntülerin bulunduğu hard diskleri talep etti. 10 aylık ham görüntülerin yer aldığı hard diskler Denizbank yönetimi tarafından savcılığa tesim edildi. İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü hard disklerdeki görüntüleri incelemeye aldı.

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Titiz bir soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki noktayı aydınlatmayı amaçlıdığı öğrenildi.

İlşk olarak ham görüntüler ile Denizbank tarafından hazırlanan 160 CD'deki görüntüler arasındaki fark incelenecek. Görüntülerin silindiği, bozulduğu ya da delil karartma yönünde bir işlem yapıldığı tespit edilirse TCK 281'e göre açılan soruşturma derinleştirilecek.

İkinci oalrak ise Hard disklerdeki ham görüntülerin incelenmesinden Seçil Erzan'ın fon adı altında paraları nerede aldığı, ne tür işlemler yaptığı, banka şubesini bu amaç doğrultusunda nasıl kullandığı belirlenmiş olacak.

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