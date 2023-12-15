Seçil Erzan olayını aydınlatacak yeni gelişme! Görüntüler bulundu: Hard diskler savcılıkta

Denizbank'ın olaya ilişkin olarak 1 Mart-7 Nisan tarihleri arasındaki görüntüleri izlediği ve 37 günlük görüntülerin 25 Nisan tarihinde banka tarafından 160 CD halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER 160 CD'YE YÜKLENMİŞ Denizbank yönetiminin Seçil Erzan olayı patlak verdikten sonra 10 Nisan günü kamera kayıtlarını topladığı öğrenilmişit. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denizbank'tan 17 Nisan tarihinde bu görüntüleri talep etti. Özel hayatın gizliliği nedeniyle Seçil Erzan'ın odasında kamera bulunmadığı bilinmekteydi ancak odasını ve şubeye giriş çıkışları gösteren 77 kameranın kaydının incelendiği belirtildi.

BİLİRKİŞİ DEVREYE GİRDİ

Davanın görüldüğü İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Seçil Erzan'ın odasını da gösteren 77 kameranın kaydı incelendi. Odayı gösteren 14 materyalde video programının sağlıklı çalışmaması nedeniyle görüntülere ulaşılamadı. 2 materyalde görüntü kaybı, 7 materyalde CD üzerindeki kamera saatlerine ait bilgilerin kamera kayıtlarıyla uyuşmadığı tespit edildi. 2 materyalde ise herhangi bir kamera kaydı bulunamadı. Bunun üzerine kamera görüntüleri incelenmek üzere bilirkişiye gönderildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Görüntülerin tahrif edildiği iddiası üzerine 16. Sulh Ceza Mahkemesi, Denizbank yöneticileri hakkında suç delillerini karartmak ve yok etmekten dolayı TCK'nın 281. Maddesi'ne göre soruşturma açıldı.