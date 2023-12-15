Ankara Keçiören’de başıboş köpeklerin saldırısına uğramıştı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Tunahan Yılmaz’a ziyaret

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Hastanın bilincinin açık olduğu ifade edilirken, organ yetmezliğinin bulunmadığı vurgulandı. Uzuv kaybı yaşamayan ve vücudundaki yaygın yaralarına pansuman yapılan Yılmaz'a fonksiyonlarını geri kazanabilmesi için rehabilitasyon programı uygulanıyor. Bakan Yerlikaya köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan'ı ziyareti etti!

ALİ YERLİKAYA'DAN ZİYARET

Tunahan'dan gelen müjdeli haberler sonrası bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hastanede sürpriz bir ziyarette bulundu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan evladımızın tedavisi devam ediyor. Bugün sevgili yavrumuzu ziyaret ettik; hem kendisine hem de babası Halil kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi sunduk.

Doktorlarımızın da verdiği bilgiye göre Tunahan'ın sağlık durumu şükürler olsun iyiye gidiyor. Tunahan yavrumuzun yaşama tutunma azmi, mücadelesi ve güler yüzü sadece ailesine değil, hepimize güç verdi.

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