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Ankara Keçiören'de başıboş köpeklerin saldırısına uğramıştı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Tunahan Yılmaz'a ziyaret

Ankara Keçiören'de okul çıkışı başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve hayati tehlikesinin bulunduğu Tunahan Yılmaz'dan müjdeli haber geldi. Hacettepe Üniversitesi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, köpek saldırısı nedeniyle Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde izlenen 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulguları stabil hale geldi ve solunum makinesinden ayrıldı. Bugün ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tunahan'ı hastanede ziyaret etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 18:56 Güncelleme 15 Aralık 2023, 18:56
Ankara Keçiören’de başıboş köpeklerin saldırısına uğramıştı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Tunahan Yılmaz’a ziyaret

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz (9) ağır yaralanmıştı.

Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'dan müjdeli haber!

Olayın ardından Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti.

SOLUNUM MAKİNESİNDEN AYRILDI
Hastanede yoğun bakım bölümünde tedavisine devam edilen Yılmaz'ın yaşamsal bulguları stabil hale geldi ve solunum makinesinden ayrıldı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR
Hastanın bilincinin açık olduğu ifade edilirken, organ yetmezliğinin bulunmadığı vurgulandı. Uzuv kaybı yaşamayan ve vücudundaki yaygın yaralarına pansuman yapılan Yılmaz'a fonksiyonlarını geri kazanabilmesi için rehabilitasyon programı uygulanıyor.

Bakan Yerlikaya köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan'ı ziyareti etti!

ALİ YERLİKAYA'DAN ZİYARET
Tunahan'dan gelen müjdeli haberler sonrası bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hastanede sürpriz bir ziyarette bulundu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan evladımızın tedavisi devam ediyor. Bugün sevgili yavrumuzu ziyaret ettik; hem kendisine hem de babası Halil kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi sunduk.

Doktorlarımızın da verdiği bilgiye göre Tunahan'ın sağlık durumu şükürler olsun iyiye gidiyor. Tunahan yavrumuzun yaşama tutunma azmi, mücadelesi ve güler yüzü sadece ailesine değil, hepimize güç verdi.

Eğitim hayatı boyunca evladımızın hep yanında olacağız.

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