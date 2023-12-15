Arkadaşları tarafından dövülerek ölüme sürüklenmişti! Elif Çakal davasında yeni gelişme: 18 yaşından küçük 2 sanığa hapis cezası

Başlatılan soruşturmada Elif'in o gün yanında olan arkadaşları T.Y.(17) ve S.T. (15) tarafından dövüldüğü, Gürkan K. (22) ve Ufuk B.'nin (21) ise o anları kameraya aldığı ortaya çıkmıştı. Küçük kızın darp ediği görüntüde ağladığı görünüyordu.