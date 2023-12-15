SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Arkadaşları tarafından dövülerek ölüme sürüklenmişti! Elif Çakal davasında yeni gelişme: 18 yaşından küçük 2 sanığa hapis cezası

İstanbul Sultangazi'de arkadaşları tarafından darp edilen 15 yaşındaki Elif Çakal, taşocağı uçurumunda düşerek hayatını kaybetmişti. Darp görüntüleri izleyenlerin vicdanlarını sızlatırken Elif Çakal'ın ölüme neden oldukları iddiasıyla 2'si 18 yaşından küçük, 4 sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük 2 sanığa, cezalarında indirim uygulayarak 2 ayrı suçtan toplamda 13’er yıl 4’er ay hapis cezası verdi. Heyet diğer 2 sanığa ise 'Hürriyeti tahdit' suçundan 5’er yıl hapis cezasına hükmetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 15:34 Güncelleme 15 Aralık 2023, 15:34
Arkadaşları tarafından dövülerek ölüme sürüklenmişti! Elif Çakal davasında yeni gelişme: 18 yaşından küçük 2 sanığa hapis cezası

15 yaşındaki Elif Çakal, İstanbul Sultangazi'de 26 Haziran 2021 günü arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıktı. Aynı günün akşamında eski bir taşocağına düşerek hayatını kaybetmişti.

Elif Çakal'ın sır ölümü!

"İNTİHAR ETTİ" DEMİŞLERDİ
Elif'in 4 arkadaşı uçurumdan aşağı atlayarak intihar ettiğini öne sürmüşlerdi.

Başlatılan soruşturmada Elif'in o gün yanında olan arkadaşları T.Y.(17) ve S.T. (15) tarafından dövüldüğü, Gürkan K. (22) ve Ufuk B.'nin (21) ise o anları kameraya aldığı ortaya çıkmıştı. Küçük kızın darp ediği görüntüde ağladığı görünüyordu.

Bugün İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz 18 yaşından küçük sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Elif Çakal'ın ailesi ise duruşmaya katılmadı.

"ELİF'İN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"
Karar duruşmasında savunma yapan 18 yaşından küçük T.Y., "Elif'in ölümünden dolayı çok üzgünüm, beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK 2 SANIĞA 13'ER YIL 4'ER AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük sanıklar T.Y. ve S.T.'ye "İhmali suretle adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında, 18 yaşından küçük olmaları dolayısıyla cezalarında indirim uygulanarak 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, T.Y. ve S.T.'nin Elif Çakal'a yönelik "Hürriyeti tahdit" suçundan cezalarında indirim uygulayarak 3'er yıl 4'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

DİĞER 2 SANIĞA 5'ER YIL HAPİS CEZASI
Heyet, sanıklar Ufuk Böke ve Gürkan Kalmaz'ın, "Hürriyeti tahdit" suçundan cezalarında indirim uygulayarak 5'er yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların "Sağlık için tehlikeli madde temini" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Mahkeme, adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek sanıklar hakkında tutuklama kararı vermedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhur İttifakı büyükşehir adaylarını ne zaman açıklayacak? Başkan Erdoğan tarih verdi
Soykırımın gölgesinde 10. Cuma namazı! İşgalci İsrail polisi katillerin fosfor bombası kullandığını deşifre eden muhabire saldırdı
Vakıf Katılım
SON DAKİKA