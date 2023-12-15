15 ARALIK CUMA HUTBESİ | Diyanet cuma hutbesi metni PDF indir! Bu hafta cuma hutbesi konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı , 15 Aralık 2023 Cuma günü için belirlenen cuma hutbesinin konusunu ve metnini "Adalet: Her Hak Sahibine Hakkını Vermek" olarak açıkladı. Haftalık olarak düzenlenen cuma hutbeleri, Diyanet'in resmi internet sitesi olan dinhizmetleri.diyanet.gov.tr adresinden erişime açıldı.

Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah için adaleti ayakta tutun, adil şahitler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi asla adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun; bu, takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır." 1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletle davrananlar, Allah katında nurdan hazırlanmış tahtlarda ağırlanacaklardır." 2





Aziz Müminler!



Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden biri de ع ْدُّل ْ ل ا'dir. Rabbimiz, mutlak adalet sahibidir. Adaletin yegâne kaynağıdır. O, bütün varlıklara adaletle muamele edendir.



Adalet, toplumu ayakta tutan en temel değerdir. Adalet, vicdanın sesidir; huzurun teminatıdır; güvenin dayanağıdır. Adalet, her hak sahibine hakkını vermektir. Aleyhimize de olsa hakkı üstün tutmaktır. Daima haklının yanında yer almaktır.

Kıymetli Müslümanlar!



Adalet, hayatın tüm alanlarına hâkim kılındığı zaman gerçek anlamını bulur. Mümin, her şeyden önce ailesine karşı adaleti gözetmelidir. Anne ve babasına, eşine ve çocuklarına şefkat, merhamet ve nezaketle davranmalıdır. Onlara kötü söz söylememeli, kalplerini kırmamalıdır. Peygamber Efendimiz ُّك اّ ْع ّدل ْم ُّوا ب ْي ن ,in)'s.a.s( ْب نائّ أ" Çocuklarınız arasında adaletli davranın."3 emrine uyarak evlatları arasında hiçbir konuda ayrım yapmamalıdır.