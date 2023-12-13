T.C. Kimlik numaranla hangi zeka türüne sahipsin öğren sonuç %90 doğru çıkıyor

2+2+2+2+3: Analitik Zeka Analitik zeka , mantıksal ve matematiksel düşünme yeteneğiyle öne çıkar. Bu zeka türüne sahip bireyler, genellikle klasik IQ testlerinde başarılı olur, bilgisayar programlaması ve elektronik sistemlerdeki karmaşık yapıları kolaylıkla anlayabilir.

3+3+3+2: Müzikal ve Dilbilimsel Zeka

Müzik ve dil alanında yetenekli bireyler, genellikle bu ezberleme şeklini kullanır. Ritim ve ses algılama yetenekleri ile müzikal başarıya ulaşabilir, dilbilimsel açıdan da güçlü ifade yetenekleri vardır.

3+3+2+3: Matematiksel ve Sosyal Zeka

Matematiksel zeka, analitik düşünme ve karmaşık muhakeme yetenekleriyle ilişkilendirilir. Bu zeka türüne sahip bireyler, neden-sonuç ilişkilerini kurma konusunda üstün yeteneklere sahiptir.