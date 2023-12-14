Skandala imza atan doktorun bir vukuatı daha ortaya çıktı: 5 yıl sonra hamile kalınca gerçeği öğrendiler!

Antalya 'da avukat İbrahim (60) ve eşi Şerife Erenci (43), 2013'te 4'üncü çocukları R.B.'yi (10) kucaklarına aldı. Şerife Erenci, bir daha hamile kalmamak için aynı zamanda doğumunu yaptıran D.A. adlı kadın doktorun kapısını çaldı. Tüp ligasyonu (bağlatmak) yaptırmak istediğini anlattı. Operasyon masasına yattı.

Ancak Şerife Erenci, bir süre sonra tekrar hamile kaldığını öğrendi. Hemen Doktor D.A.'ya gitti. İddiaya göre doktor D.A., genç kadına kürtaj yaptırmasını önerdi. Erenci çifti, teklifi kabul etmeyerek doktor ve özel hastane hakkında dava açtı. Şerife Eenci, "Kendisi bize kürtajı önerdi. Ama kabul etmedik. Çünkü çocuğun kalp atışlarını duymuştuk. Kabul etmeyince 'Niye sorun yapıyorsunuz ki, çocuk sahibi olamayan insanlar var. Siz çocuk sahibi oldunuz' dedi. Açtığımız dava halen sürüyor" dedi.

DAHA ÖNCE DE BEZ UNUTMUŞ

Bu arada kadın doğum uzmanı doktor D.A.'nın vukuatları bununla sınırlı kalmadı. Doktor D.A. 2 yıl önce Y.S adlı bir kadına doğum yaptırdı. Ancak Y.S.'nin dikişlerinden iltihap aktı. Hemen hastaneye giden Y.S'nin karnında kocaman bir ameliyat bezi unutulduğu saptandı. 30 santimetrelik gazlı bez ameliyatla çıkarıldı. Olayla ilgili aile şikayetçi olurken, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, hastane ve doktor D.A. hakkında inceleme başlattı.