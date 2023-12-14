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Kendini finans ve muhasebe uzmanı olarak tanıttı! Yüksek kar vaadiyle 100 milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı

İzmir’de Betül Kazar adlı kadın kendini finans ve muhasebe uzmanı olarak tanıttı. Yüksek kar vaadiyle herkesi kandırdı. 100 milyon TL vurgun yapıp kaçtı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Aralık 2023 Güncelleme 14 Aralık 2023, 06:58
Kendini finans ve muhasebe uzmanı olarak tanıttı! Yüksek kar vaadiyle 100 milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı

İzmir Tire'de yaşayan Betül Kazar'ın vurgunu filmleri aratmadı. Kazar, kendini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıttı. Herkesin güvenini kazandı. Yüksek kar vaadiyle vatandaşlardan topladığı parayı borsada işleterek kazanç sağladı. İlk olarak vatandaşlar para kazanırken Kazar, iddiaya göre son iki yılda ödeme yapamadı.

100 milyon lira civarında vurgun yaptığı tahmin edilen Betül Kazar, kısa süre önce kayıplara karıştı. Bazı vatandaşların yüksek kazanç elde etmek amacıyla 5 milyon liraya kadar Kazar'a teslim ettiği ortaya çıktı. Bazı mağdurların ise kimliklerinin açığa çıkmaması için şikayetçi olmadıkları vurgulandı. Eski eşi devlet hastanesinde temizlik çalışanı olan Betül Kazar'ın ilçeyi terk ettiği ve Aydın İncirliova'ya kaçtığı iddiası ortaya atıldı.

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