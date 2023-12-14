’Enercii’si bitti: Çiftin avukatı Hüseyin Kaya, Dilan Polat’ın ruh halini anlattı!

YEMESİ GÜÇ Taste Atlas adlı site, okurlarının oylarıyla dünyanın en kötü 100 yiyeceğini sıraladı. Listede ilk 3 sırayı ise İzlanda'dan tütsülü köpek balığı eti "Hákarl", İsrail'den şehriye casserolesi "Kugel Yerushalmi" ve Amerika Birleşik Devletleri 'nden "Ramen burger" aldı. Ülkemizden de lahana çorbası 2.3 puanla listenin 7'inci sırasında kendine yer buldu. Türkiye'den "kaymaklı kayısı" da 2.7 puanla 59'uncu oldu.

KAN ' TON'DURUCU! Pitbull cinsi köpeklerin korkunç gücü bir kez daha kanıtlandı. Hayvanseverlerin tepkilerine rağmen Tayland 'da düzenlenen güç yarışmasında, 5 yaşındaki bir Pitbull, tam 4 ton ağırlığı çekmeyi başardı. XL Bully adlı köpek ilk seferde ise 3 ton 500 kilo ağırlığı çekip rekor kırdı!

83 MİLYON DEVRETTİ 6+JOKER bilen çıkmayınca 83 milyon 817 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, bir milyon 20 bin lira kazandı. 4 bilenler 6 bin 301'er, 3 bilenler 435'er, 2 bilenler 38'er lira alacak.

1.2 MİLYON DEVRETTİ

5+1 BİLEN çıkmayınca bir milyon 217 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 326'şar, 4+1 bilenler 932'şer, 4 bilenler 104'er, 3+1 bilenler 53'er, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 22'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak.

NALDO'NUN OĞLUNUN ÖLÜMÜNE 32 YIL

Antalya'da Ferhat Karakaş'ın kullandığı otomobil, 3 ay önce Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu Davi Pereria (4) ile kayınpederi Walter Tilatti'nin (65) içinde bulunduğu araca çarptı. Davi ve Tilatti, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Karakaş hakkında toplam 32 yıl hapis istemiyle dava açıldı.



NESİDE KAÇIRILDI MI?

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan lise öğrencisi 16 yaşındaki Neside Aldanma, 5 gün önce akşam saatlerinde evden çıktı. Uzun süre eve dönmeyince aile üyeleri, endişelendi. Hemen karakola gitti. Aldanma ailesi ve polis ekipleri tarafından her yerde aranan genç kızın babasına en son attığı mesajda "Baba ne olur beni kurtarın. Yaşlı bir adam beni kaçırıyor. Çok korkuyorum" diye yazdığı anlaşıldı.

GÖKLERDE AKINCI 'WAR'

Dünyadaki en gelişmiş SİHA'larla ilgili bir araştırma yapıldı. Buna göre Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından üretilen Kratos XQ-58 LCAAT listeye yazıldı. Baykar'da görev yapan Türk mühendislerinin ürünü olan AKINCI, TUSAŞ'ın ürettiği ANKA ve yine Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 listedeki yerini aldı. Amerikan ordusunda daha çok deniz kuvvetleri için kullanılan X47-B ile Çin'in CAIG Wing Loong-10 hava aracı da birbirleriyle rekabet etmeye başladı.



'ÖZEL' KRİZ

CHP'de kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan Özgür Özel, genel başkan seçilince fotoğrafları CHP il ve ilçe binalarını süslemeye başladı. Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asıldı. Ancak Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan bazı milletvekilleri ise Özel'in fotoğrafını hala odalarına asmadı.

EMNİYET ŞERİDİ!

Antalya'da Hasan Çolak, sahte polise kandı. 35 bin Euro vermeye kalktı. Oğlu durduramadı. Bankacı engel olamadı. Gerçek polise de inanmadı! Mahalleli, zor kurtardı!

BİR 'CAN'A 33 BİN LİRA

Kuşadası'nda otomobille motosikletin çarpışması sonucu Eylem Can (22), hayatını kaybetti. İki sürücüye 33 bin 400 TL ceza verildi.