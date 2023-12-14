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Konya'da feci kaza! mermer yüklü TIR, ışıkta bekleyen araçlara çarpıp devrildi: 5 yaralı

Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarpan mermer yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Yola savrulan dorsesindeki mermer blokları karşı şeritte bekleyen 1'i kamyonet, 5'i otomobil, 6 araca zarar verdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 23:26 Güncelleme 14 Aralık 2023, 23:26
Konya’da feci kaza! mermer yüklü TIR, ışıkta bekleyen araçlara çarpıp devrildi: 5 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya- Adana Çevre yolunda meydana geldi.

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 42 ALL 883 plakalı mermer yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptıktan sonra kavşakta devrildi.

Yola savrulan dorsesindeki mermer blokları karşı şeritte bekleyen 1'i kamyonet, 5'i otomobil, 6 araca zarar verdi.

Kazada TIR şoförü ile mermer blokların zarar verdiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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