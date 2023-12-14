Cansu Dere’den samimi aşk itirafı!

Oyuncu Cansu Dere , önceki gün Etiler'de kuaför çıkışı görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Dere, "Geçmişte iyi işlerde oynadım. O yüzden o güzel işleri yakalamam zor oluyor. Birçok proje geldi ama hiçbiri hoşuma gitmedi" ifadelerini kullandı.

"Geçmişte Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte oynadınız, tekrar oynamak ister misiniz? sorusunu yanıtlayan güzel oyuncu şunları söyledi: "Tabii ki Kenan'la tekrar aynı projede olmak isterim ama öyle bir teklif gelmedi."

SAMİMİ SÖZLER!

Uzun süredir hayatında kimse olmayan ve "Özel hayatınız da biri var mı?" sorusuna da samimiyetle cevap veren Dere, "Aşk bir şans... Ben yalnızlığımla barışık biriyim. Yalnız kalmama uğruna neden insanlarla görüşeyim, benim hayatta görüştüğüm kişiler benim gerçek arkadaşlarım.



Ben hayatımı seçerek ve küçük yaşayarak mutlu olmayı seviyorum" diyerek hayatında kimsenin olmadığını dile getirdi.