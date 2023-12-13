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Dedelerin okey masasındaki kavgası kıraathaneyi karıştırdı! Istakalar havada uçuştu

Muğla'da okey oynamak için bir kıraathanede toplanan bir grup dede arasında çıkan kavgada ıstakalar havada uçuştu. Baskı yapma, düzgün taş atmama yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada güvenlik kameralarına yansıdı.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 16:22 Güncelleme 13 Aralık 2023, 16:56
Dedelerin okey masasındaki kavgası kıraathaneyi karıştırdı! Istakalar havada uçuştu

Muğla'nın Milas ilçesinde okey oynamak için bir kıraathanede toplanan bir grup dede arasında kavga çıktı.

Olay, Milas ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 yaşlı adam oldukça keyifli bir şekilde okey oynarken, masada bulunanlardan biri oyunu tamamladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, okey oynarken oyunu bitiremediği için gerildiği gözlenen dedelerden biri üstünde bulunan diğer dedeye öfkelendi.

ISTAKALAR HAVADA UÇUŞTU
Sakin bir şekilde başlayan kavgada yenilen dedelerden biri üstünde oturan diğer dedeye bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu.

Bu hamleden sonra daha da şiddetlenen kavgada aynı masada okey oynayan iki dede birbirlerini ıstaka ile darp ettiler.

GARSON ZOR AYIRDI
Okey masasındaki diğer ortakların müdahil olmadığı kavgada, kavga eden öfkeli dedeleri garson ayırdı.

Dedelerden biri başından aldığı darbe nedeniyle yaralanırken ilginç kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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