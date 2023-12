Konya’daki nişan skandalına ilişkin aileden pes dedirten savunma: Kızımızın kemikleri iri...

Baba, köyde bu yaşlarda evliliklerin normal olduğunu belirtti.

İFADEMİZİ GEREKLİ YERLERE VERDİK

Ali G.'nin babası Fikret G. de, 'İkisinin rızası da varmış. Bunlar zaten bir yıldır konuşuyormuş. Biz de gelip Allah'ın emriyle istedik, ailesi de verdi. Zorla bir şey olmuş değil. İfademizi de gerekli yerlere verdik' diye konuştu.



'SÖZ KESTİK Mİ HER ŞEY BİTER'

Ali G.'nin amcası Hasan G. ise "Medya her şeyi çok abarttı, tüm abartan medyaya dava açacağız. Çocuklar zaten bir yıldır konuşuyormuş, hata yapmasınlar diye biz de söz kestik. Bizde söz kestik mi her şey biter. Eğer ölmezlerse o evlilik gerçekleşir. Yaşları gelince de evlendireceğiz. Biz zaten 'Dün söz kestik bugün hemen evlendirelim' demedik ki. Her şeyin bir zamanı var, biz de zamanını bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.