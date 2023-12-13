Konya’daki nişan skandalına ilişkin aileden pes dedirten savunma: Kızımızın kemikleri iri...

İLK YAŞANIYORMUŞ GİBİ ABARTILDI Milliyet'te yer alan habere göre; Her iki aile de durumun abartıldığını savundu. C.S.'nin babası Osman S., kızının 14 yaşında olduğunu, kızını nişanladığı Ali G.'nin ise 25 yaşında olduğunu öne sürerek , "Kızım bir yıldır bu çocukla konuşuyor. Biz de öğrenince laf söz olmasın diye söz kestik. Yaşı gelince de evleneceklerdi. Ama sanki bu olay ilk kez yaşanıyormuş gibi abartıldı" dedi.

Baba, köyde bu yaşlarda evliliklerin normal olduğunu belirtti.

İFADEMİZİ GEREKLİ YERLERE VERDİK

Ali G.'nin babası Fikret G. de, 'İkisinin rızası da varmış. Bunlar zaten bir yıldır konuşuyormuş. Biz de gelip Allah'ın emriyle istedik, ailesi de verdi. Zorla bir şey olmuş değil. İfademizi de gerekli yerlere verdik' diye konuştu.



'SÖZ KESTİK Mİ HER ŞEY BİTER'

Ali G.'nin amcası Hasan G. ise "Medya her şeyi çok abarttı, tüm abartan medyaya dava açacağız. Çocuklar zaten bir yıldır konuşuyormuş, hata yapmasınlar diye biz de söz kestik. Bizde söz kestik mi her şey biter. Eğer ölmezlerse o evlilik gerçekleşir. Yaşları gelince de evlendireceğiz. Biz zaten 'Dün söz kestik bugün hemen evlendirelim' demedik ki. Her şeyin bir zamanı var, biz de zamanını bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.