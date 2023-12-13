Eşini yakarak öldürmüştü! Neden yaptığı ortaya çıktı! Tüyler ürperten olay

36 GÜN SONRA ÖLDÜ Komşularının ihbarıyla adrese giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Eve giren ekipler, Fadime Korkusuz 'u sığındığı banyoda ağır yaralı buldu. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Korkusuz, Yanık Yoğun Bakım Ünitesi'nde entübe edildi. Hastanede 36 gün tedavi gören Fadime Korkusuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.





OTOMOBİLİ DEVRETMESİ İÇİN BASKI YAPMIŞ

Çiftin anlaşmalı boşanmalarının ardından mal paylaşımı sırasında eski model otomobillerinin Fadime Korkusuz'da kaldığı, Güleç'in ise aracı devretmesi için eski eşine baskı yaptığı ortaya çıktı. Muhammet Güleç ifadesinde evi yakmadığını öne sürerek, "Eski eşim konuşmak için beni kendi çağırdı. Otomobilin devrini verecekti. Birden 'Niye buraya geldin?' deyince tartışma çıktı. Odaya gidip, benzin aldı ve evi yaktı. Ben de yaralandım" ifadelerini kullandı. Güleç, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.