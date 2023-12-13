EHLİYET AFFI 2024 SON DAKİKA | 2. torba yasada ehliyet affı var mı, kapsam ne? Alkolden alınan ehliyete af çıkacak mı?

Yılın son günlerine girerken, trafiğe uymayan sürücülerin merakla beklediği ehliyet affı konusu, son dakika gelişmeleriyle bir kez daha gündeme oturdu.
Yılın son günlerine girerken, trafiğe uymayan sürücülerin merakla beklediği ehliyet affı konusu, son dakika gelişmeleriyle bir kez daha gündeme oturdu.
EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?
Ehliyet affı hakkında aramalar hız kazandı. Torba yasada ehliyet affına dair bir madde bulunmuyor. Resmi açıklamalar gelirse haberimize eklenecektir.
2023'ün başında yeni yasa gelmişti.
Kapsam şu şekildeydi;
10 BİN EHLİYET İADE EDİLDİ
Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek.
Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları silindi Geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlandı. Işık ihlalleri, hız, park cezası, emniyet kemeri, emniyet şeridi ihlali gibi sebeplerden trafik ceza puanı dolan sürücülerin ehliyetleri geri iade edildi.