15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde zincirleme kaza! 8 Araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçiş güzergahında saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.