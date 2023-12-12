Sosyal medyayı ikiye bölen renk testi! 100 kişiden 99’u fotoğraftaki elbisenin rengini çözemiyor

Caitlin McNeill'in sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım, sadece bir elbiseyi değil, aynı zamanda bir optik illüzyonu da içeriyordu. Birçok kişi, fotoğrafı görünce farklı renklerde elbise algılıyordu. Kimileri için altın-beyaz, kimileri için ise mavi-siyah olan bu elbise hızla yayılan bir renk tartışmasına sebep oldu. Bu tartışma sadece sıradan kullanıcılar arasında değil, aynı zamanda ünlüler arasında da ivme kazandı.
FOTOĞRAFIN ARDINDAKİ SIR
ABD'nin önde gelen üniversitelerinden NYU'da çalışan bir grup nöro-bilimci, bu ilginç fenomeni araştırdı. Dr. Wallisch ve ekibi, insanların renk algısındaki bu farklılıkların, sirkadiyen ritimler ve vücut saatlerindeki değişikliklerle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Bu insanların farklı ışık koşullarında ve biyolojik saatlerine bağlı olarak renkleri farklı algılamalarına yol açıyor.
ELBİSENİN RENK SIRRI ÇÖZÜLDÜ MÜ?
2015 yılında paylaşılan ve tüm dünyayı şaşırtan bu elbisenin sırrı, sonunda NYU'nun yaptığı araştırmalarla aydınlığa kavuştu. Araştırma, elbisenin renklerinin nasıl farklı algılandığını ve insan beyninin bu süreçte nasıl bir rol oynadığını açıkladı.