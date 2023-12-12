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Sosyal medyayı ikiye bölen renk testi! 100 kişiden 99'u fotoğraftaki elbisenin rengini çözemiyor

Sosyal medya Caitlin McNeill tarafından paylaşılan ve gözleri adeta büyüleyen bir fotoğraf ile ikiye bölündü. Paylaşılan bu elbise fotoğrafı izleyenleri şaşkına çeviren bir soruyu akıllara getirdi: "Bu elbisenin rengi altın-beyaz mı, yoksa mavi-siyah mı?" Bu basit ama karmaşık soru, kısa sürede internet kullanıcıları arasında büyük tartışmalara yol açtı. Bu gizemli elbisenin hikayesi gördüğümüz her şeyin her zaman olduğu gibi algılanmadığını ve her bireyin dünyayı farklı bir perspektiften görebileceğini bizlere hatırlatıyor.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 12:51 Güncelleme 12 Aralık 2023, 12:51
Sosyal medyayı ikiye bölen renk testi! 100 kişiden 99’u fotoğraftaki elbisenin rengini çözemiyor

Caitlin McNeill'in sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım, sadece bir elbiseyi değil, aynı zamanda bir optik illüzyonu da içeriyordu. Birçok kişi, fotoğrafı görünce farklı renklerde elbise algılıyordu. Kimileri için altın-beyaz, kimileri için ise mavi-siyah olan bu elbise hızla yayılan bir renk tartışmasına sebep oldu. Bu tartışma sadece sıradan kullanıcılar arasında değil, aynı zamanda ünlüler arasında da ivme kazandı.

FOTOĞRAFIN ARDINDAKİ SIR

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden NYU'da çalışan bir grup nöro-bilimci, bu ilginç fenomeni araştırdı. Dr. Wallisch ve ekibi, insanların renk algısındaki bu farklılıkların, sirkadiyen ritimler ve vücut saatlerindeki değişikliklerle ilişkili olduğunu ortaya koydu. Bu insanların farklı ışık koşullarında ve biyolojik saatlerine bağlı olarak renkleri farklı algılamalarına yol açıyor.

ELBİSENİN RENK SIRRI ÇÖZÜLDÜ MÜ?

2015 yılında paylaşılan ve tüm dünyayı şaşırtan bu elbisenin sırrı, sonunda NYU'nun yaptığı araştırmalarla aydınlığa kavuştu. Araştırma, elbisenin renklerinin nasıl farklı algılandığını ve insan beyninin bu süreçte nasıl bir rol oynadığını açıkladı.

RENK ALGISININ GÜNLÜK HAYATTAKİ ETKİLERİ

Elbisenin renklerinin farklı algılanması, aslında günlük hayatımızda da karşımıza çıkabilecek bir durum. LED ekranlar ve mavi ışık kullanımı, renk algımız üzerinde önemli etkiler yaratıyor.

Ayrıca güneş ışığına maruz kalma süresi ve kişinin biyolojik saati de renk algısını etkileyebiliyor. Erken uyuyup erken kalkan kişiler genellikle elbiseyi beyaz-altın olarak görürken, geç kalkanlar mavi-siyah olarak algılıyor.

Bu fotoğraf sadece bir elbise üzerinden sosyal medyada büyük bir tartışma yaratmakla kalmadı, aynı zamanda renk algısı ve insan psikolojisi hakkında önemli bilgiler verdi. Bu gizemli elbisenin hikayesi, gördüğümüz her şeyin her zaman olduğu gibi algılanmadığını ve her bireyin dünyayı farklı bir perspektiften görebileceğini bizlere hatırlatıyor.

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