Sosyal medyayı ikiye bölen renk testi! 100 kişiden 99’u fotoğraftaki elbisenin rengini çözemiyor

Caitlin McNeill'in sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım, sadece bir elbiseyi değil, aynı zamanda bir optik illüzyonu da içeriyordu. Birçok kişi, fotoğrafı görünce farklı renklerde elbise algılıyordu. Kimileri için altın-beyaz, kimileri için ise mavi-siyah olan bu elbise hızla yayılan bir renk tartışmasına sebep oldu. Bu tartışma sadece sıradan kullanıcılar arasında değil, aynı zamanda ünlüler arasında da ivme kazandı.