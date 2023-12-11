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Zonguldak'ta heyelan faciası: Kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Sağanağın vurduğu Zonguldak’ta heyelan kabusu yaşandı. İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İşte sizler için derlediğimiz 11 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Aralık 2023 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:00
Zonguldak’ta heyelan faciası: Kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ta önceki gün yaşanan sağanak yağış heyelana yol açtı. Asma Mahallesi'ndeki iki katlı bir ev yıkıldı. Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar, toprak altında kaldı. Bölgeye gelen çok sayıda ekiple arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

Ancak bu sırada bir heyelan daha yaşandı. İş makineleri toprağa gömüldü. 2. heyelanda 21 personel yaralandı. Uzun çalışmalar sonucunda ise anne ve oğulun cansız bedenine ulaşıldı. Çakar ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bölgede 14 ev de tahliye edildi.

REZİLLİK
Konya Beyşehir'de eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8. sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi (13) kızından 15 yaş büyük olan Ali G. (28) ile nişanladı. Merasim ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı.



'DİREK' ÖLÜM
Antalya Serik'te Saffet Aras Kol (17), babasına ait otomobili aldı. Yola çıktı. Direksiyon hakimiyetini yitirince araç, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Devrilen otomobilde Kol, güçlükle çıkarıldı. Ancak olay yerinde hayata gözlerini yumduğu anlaşıldı. Gencin yakınları büyük üzüntü yaşadı.



ZORBA EVLAT!
İstanbul Esenyurt'ta evden uzaklaştırma kararı alınan madde bağımlısı kişi, annesinin yaşadığı eve gitti. Eşyaları annesine fırlattı. Kadının boğazına bıçak dayadı. Acı içinde kalan kadın pencereden dışarı bağırarak yardım istedi. O sırada apartmanda sesleri duyan komşular, yardıma yetişti. Madde bağımlısı şahsı yumruk ve sopa ile vurarak darp etti. İfadesi alınan yaşlı kadın, oğlundan şikayetçi oldu. Kaçan vicdansız evlat, aranıyor.

İZMİR ÇANTADA KEKLİK DEĞİL
CHP'nin İzmir'de adayı olacağı iddia edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den eski partisine uyarı geldi. CHP'nin İzmir'i çantada keklik olarak gördüğünü ifade eden İnce, HDP'nin Sırrı Süreyya Önder'i aday göstermesi durumunda CHP'nin ciddi oy kaybedeceğini belirterek "Yanlış bir adayla İzmir kaybedilir" ifadelerini kaydetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşeceğini belirten İnce, "İzmir'de adaylık" iddiaları için, "İzmir adaylık konusu diye bir şey yok. Olmayan teklifin konusu olmaz" dedi.



DEPREM PARALARI AFAD'IN HESABINDA
Yüzyılın kabusu 6 Şubat depremleri sonrasında başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında toplanan paralarla ilgili son durumu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Kampanya kapsamında 85 milyar TL toplandığını belirten Yerlikaya, bunun 56 milyar TL'sinin deprem bölgesindeki afetzedelerin ihtiyaçları için kullanıldığını anlattı. Geri kalan bağışların kamu bankalarında AFAD adına açılan hesaplarda değerlendirildiğini hatırlattı.


PARTİ LİDERİ KATİL ÇIKTI
Kuzey Makedonya'da aşırı sağcı olarak Desna Partisi'nin lideri işadamı Ljupco Palevski, Üsküp'te 14 yaşındaki Vanja Gjorchevska ve 74 yaşındaki Panche Zhezhovski'yi öldürdükten sonra kayıplara karıştı. İnterpol tarafından aranmaya başlandı. Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği anlaşıldı. Balıkesir'de izine rastlanan parti lideri, kıskıvrak yakalandı. Şimdi Türkiye'deki bağlantıları araştırılmaya başlandı. Genç kız ve yaşlı adamı neden öldürdüğüyle ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.

DÜĞÜNBANK
Şanlıurfa'da aşiret düğününde geline 8 kilo altın takan davetliler, milyonlarca lirayı da havaya saçtı. İzol Aşireti'nden iş damı Mehmet Urmak'ın inşaat mühendisi oğlu Erhan Urmak ile işadamı Celal Özdiker'in kızı Burcu Özdiker'in nikahına siyasiler, bölgedeki aşiret reisleri ile yüzlerce kişi katıldı. Çiftin ve halay çekenlerin üzerine dolar ve TL saçıldı. Yere düşen paraları 5 kişi toplamaya çalıştı. Altın ve paralar valizlerle taşındı.


100 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 100 milyon 100 bin lira devretti. 5 bilenler 74 bin 506'şar, 4 bilenler bin 724'er, 3 bilenler 89'ar, 2 bilenler 10'ar lira alacak.



BİR TALİHLİYE 2.6 MİLYON
5+1 BİLEN bir kişi, 2 milyon 628 bin lira kazandı. 5 bilenler 11 bin 977'şer, 4+1 bilenler 873'er, 4 bilenler 99'ar, 3+1 bilenler 52'şer, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.

KALP UYARISI
İstanbul'da yaşan 27 yaşındaki Dilan Taş, başka bir rahatsızlık için Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, genç kızı baştan aşağı muayene etti. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.B.Ö., genç kızın kalbinde sorun olduğunu belirledi. Kalp kapakçıklarının çürümüş olduğunu tespit etti. Acil ameliyata alıp genç kızı iyileştirdi. Hayata yeniden merhaba diyen Taş, "Tesadüfen hastaneye başka bir rahatsızlık için gittiğimde bu hastalığımı öğrendim. Kan sulandırıcı ilaçlardan kurtuldum" diyerek sevincini dile getirdi.

MUTLULUK 'SMA'NI
Antalya'da solunum kaslarındaki anormallik nedeniyle birçok tarama testinden geçen O.A.'ya 1 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. 1,5 aylıkken gırtlakta nefes alma deliği açılan minik, midesine hortum takılarak beslenmeye başladı. 2,5 ay yoğun bakımda tedavi gören O. bebek, iyileşmesi üzerine evine gönderildi. Ancak 3-4 gün sonra kalbi duran O. bebeği, annesi kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Minik için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Yüzde 100'e ulaştı. O. bebek için çok sayıda kişi, gökyüzüne yeşil ve beyaz renklerde balon bıraktı. İleriki günlerde Dubai'ye gidecek O.nun gen tedavisine başlanacak.

KİRALIK HESAP TUZAĞI
Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paraları aklamak isteyen dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. Şüphelilerin ihtiyaç sahibi olan kişilerin banka hesaplarını kara para akışında kullanmak için kiraladıkları belirlendi. Hatta bu dolandırıcıların kurdukları gruplarla kiralık hesap aradığı tespit edildi. Hesabını kiraya veren M.K., hakkında nitelikli dolandırıcılıktan dava açıldığını söyledi.

SKANDALA FİYONK AYARI
Rize'nin Müftü Mahallesi'nde yer alan bir alışveriş merkezinde yılbaşı nedeniyle süsleme çalışması başlatıldı. Bunun için ön cephesindeki cam yüzey, hediye paketi ve fiyonk konseptiyle ışıklandırıldı. Ancak haç işaretini andırdı. AVM, kentteki vatandaşlar tarafından eleştiriler aldı. Yönetim, tartışma konusu olan dış cephe süslemesinde düzenlemeye gitmek zorunda kaldı. Işıklandırmayı geçici olarak durdurarak, AVM'nin önce cephesine yeniden bir kurdele ile şerit çektirilip, ikinci bir fiyonk eklettirdi.

GER'ÇEK'TEN ENTERESAN!
Eski Apple CEO'su ve kurucu ortağı Steve Jobs tarafından 1976 yılında imzalanmış 4.01 dolarlık çek, açık artırmada 46.000 dolara satıldı. "Apple Computer Company" tarafından verilen çekin, elektronik perakendecisi RadioShack adına düzenlendiği açıklandı. Jobs çeki, Steve Wozniak ile birlikte Apple-1 bilgisayarı üzerinde çalıştıkları sırada doldurmuştu. RadioShack çekinde, Apple ailesinin garajında çalışırken Jobs'un kullandığı bir telesekreter servisi ve posta bırakma noktası için Palo Alto adresi yer alıyor.

K'ALP'SİZ HAYAT
Ankara'da iç mimarlık yapan 26 yaşındaki Beren Alp, kalp krizi geçirdi. Ne yazık ki hayatını kaybetti. Genç kızın ani ölümü Zonguldak'taki ailesini mahvetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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