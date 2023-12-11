Zonguldak’ta heyelan faciası: Kayıp 2 kişinin cansız bedeni bulundu

100 MİLYON DEVRETTİ 6 BİLEN çıkmayınca 100 milyon 100 bin lira devretti. 5 bilenler 74 bin 506'şar, 4 bilenler bin 724'er, 3 bilenler 89'ar, 2 bilenler 10'ar lira alacak.





BİR TALİHLİYE 2.6 MİLYON

5+1 BİLEN bir kişi, 2 milyon 628 bin lira kazandı. 5 bilenler 11 bin 977'şer, 4+1 bilenler 873'er, 4 bilenler 99'ar, 3+1 bilenler 52'şer, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira alacak.

KALP UYARISI

İstanbul'da yaşan 27 yaşındaki Dilan Taş, başka bir rahatsızlık için Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, genç kızı baştan aşağı muayene etti. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.B.Ö., genç kızın kalbinde sorun olduğunu belirledi. Kalp kapakçıklarının çürümüş olduğunu tespit etti. Acil ameliyata alıp genç kızı iyileştirdi. Hayata yeniden merhaba diyen Taş, "Tesadüfen hastaneye başka bir rahatsızlık için gittiğimde bu hastalığımı öğrendim. Kan sulandırıcı ilaçlardan kurtuldum" diyerek sevincini dile getirdi.

MUTLULUK 'SMA'NI

Antalya'da solunum kaslarındaki anormallik nedeniyle birçok tarama testinden geçen O.A.'ya 1 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. 1,5 aylıkken gırtlakta nefes alma deliği açılan minik, midesine hortum takılarak beslenmeye başladı. 2,5 ay yoğun bakımda tedavi gören O. bebek, iyileşmesi üzerine evine gönderildi. Ancak 3-4 gün sonra kalbi duran O. bebeği, annesi kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Minik için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Yüzde 100'e ulaştı. O. bebek için çok sayıda kişi, gökyüzüne yeşil ve beyaz renklerde balon bıraktı. İleriki günlerde Dubai'ye gidecek O.nun gen tedavisine başlanacak.



KİRALIK HESAP TUZAĞI

Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paraları aklamak isteyen dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. Şüphelilerin ihtiyaç sahibi olan kişilerin banka hesaplarını kara para akışında kullanmak için kiraladıkları belirlendi. Hatta bu dolandırıcıların kurdukları gruplarla kiralık hesap aradığı tespit edildi. Hesabını kiraya veren M.K., hakkında nitelikli dolandırıcılıktan dava açıldığını söyledi.



SKANDALA FİYONK AYARI

Rize'nin Müftü Mahallesi'nde yer alan bir alışveriş merkezinde yılbaşı nedeniyle süsleme çalışması başlatıldı. Bunun için ön cephesindeki cam yüzey, hediye paketi ve fiyonk konseptiyle ışıklandırıldı. Ancak haç işaretini andırdı. AVM, kentteki vatandaşlar tarafından eleştiriler aldı. Yönetim, tartışma konusu olan dış cephe süslemesinde düzenlemeye gitmek zorunda kaldı. Işıklandırmayı geçici olarak durdurarak, AVM'nin önce cephesine yeniden bir kurdele ile şerit çektirilip, ikinci bir fiyonk eklettirdi.



GER'ÇEK'TEN ENTERESAN!

Eski Apple CEO'su ve kurucu ortağı Steve Jobs tarafından 1976 yılında imzalanmış 4.01 dolarlık çek, açık artırmada 46.000 dolara satıldı. "Apple Computer Company" tarafından verilen çekin, elektronik perakendecisi RadioShack adına düzenlendiği açıklandı. Jobs çeki, Steve Wozniak ile birlikte Apple-1 bilgisayarı üzerinde çalıştıkları sırada doldurmuştu. RadioShack çekinde, Apple ailesinin garajında çalışırken Jobs'un kullandığı bir telesekreter servisi ve posta bırakma noktası için Palo Alto adresi yer alıyor.

K'ALP'SİZ HAYAT

Ankara'da iç mimarlık yapan 26 yaşındaki Beren Alp, kalp krizi geçirdi. Ne yazık ki hayatını kaybetti. Genç kızın ani ölümü Zonguldak'taki ailesini mahvetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.