İzmir Bornova’da evlat vahşeti! Annesinin önce kafasına sert bir cisimle vurup sonra bıçakladı

Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'ta bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı annesi Fazile Çavdar (43) ile tartışan B.Ç. (20) sert bir cisimle başına vurduğu annesini bıçakladı.