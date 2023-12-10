Manisa’da aile vahşeti: Eşi ve kayınbiraderini öldürüp, intihar etti

İddiaya göre, Alaaddin Turantekin 45 AT 929 plakalı otomobiliyle eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik ile birlikte ormana geldi.

Üçlü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alaattin Turantekin üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabanca ile önce kayınbiraderi Bülent Eslik'e, daha sonra da eşi Tülin Turantekin'e ateş etti.