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Polatgiller'in kaçak çocuk bakıcısı Şule, sınır dışı edildi: Giderken sitem etti!

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, paylaşımları ve hareketleriyle sık sık gündeme geliyor. Evde yardımcılık yapan akrabası Nargiza K. ile sınır dışı edilen ve alnının akıyla gittiğini söyleyen Şule'ye, bir dönem Dilan Polat'la yakın arkadaş olan Nez Demir'den yorum geldi. Demir "Madem ülkeni çok seviyordun oradan ekmek yeseydin, yallah" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Aralık 2023 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:00
Polatgiller’in kaçak çocuk bakıcısı Şule, sınır dışı edildi: Giderken sitem etti!

'Kara Para' aklama suçundan tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin çocuk bakıcısı Şule, sınır dışı edildi.

Evde yardımcılık yapan akrabası Nargiza K. ile sınır dışı edilen ve alnının akıyla gittiğini söyleyen Şule'ye, bir dönem Dilan Polat'la yakın arkadaş olan Nez Demir'den yorum geldi. Demir "Madem ülkeni çok seviyordun oradan ekmek yeseydin, yallah" dedi.

Şule ise ülkesine giderken de paylaşım yapmadan edemedi. "Millet olarak rahatlayın ama bir şeyide unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" ifadelerini kaydetti.

Şule, akrabası Nargiza K. ile olan birlikteki bir görüntüsünü de sosyal medyada servis etti.

Nez Demir'in bu yorumu bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Birçok kişi Demir'e "Sen de aynısın, gideceğin yer Dilan Polat'ın yanı" tarzında yorumlar geldi.

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