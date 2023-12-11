Polatgiller’in kaçak çocuk bakıcısı Şule, sınır dışı edildi: Giderken sitem etti!

Şule, akrabası Nargiza K. ile olan birlikteki bir görüntüsünü de sosyal medyada servis etti.

Nez Demir'in bu yorumu bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Birçok kişi Demir'e "Sen de aynısın, gideceğin yer Dilan Polat'ın yanı" tarzında yorumlar geldi.