HAVA DURUMU | Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!

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Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ( Eskişehir haric ), Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ( Rize ve Artvin haric ), Doğu Anadolu ( Van haric ), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla Kıyıları ve Mersin'in Batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun puslu yer yer sisli geçecegi bekleniyor.