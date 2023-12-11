HAVA DURUMU | Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!

Yurdun birçok noktası sağanağa teslim oldu ve heyelanlar görüldü. Yağışlarla birlikte sıcaklıklar da düştü. Etkili olan bu soğuk hava kar yağışının habercisi miydi? İstanbullular kente ne zaman kar yağacağını merak ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Aralık 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Raporda sağanak ve kar yağışı beklenen iller açıklandı. 3 il sarı kodla uyarılırken kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İşte il il hava durumu raporu...
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ( Eskişehir haric ), Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ( Rize ve Artvin haric ), Doğu Anadolu ( Van haric ), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla Kıyıları ve Mersin'in Batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun puslu yer yer sisli geçecegi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Muğla'nın kıyı ilçelerinde (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.