Kurtlar Vadisi otelcisine kurşun: Ünlü iş insanı Serdar Sözbir’e silahlı saldırı düzenlendi

Bu sırada otomobiliyle caddeden geçen iş adamı Serdar Sözbir (59), onu 'Neden ateş ediyorsun' diyerek uyardı. Şüpheli bu kez iş insanını hedef alarak silahını Sözbir'e yöneltti. Otomobildeki iş adamına ateş etti.