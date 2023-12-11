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Kurtlar Vadisi otelcisine kurşun: Ünlü iş insanı Serdar Sözbir'e silahlı saldırı düzenlendi

Ünlü iş adamı Serdar Sözbir, sağa sola ateş eden şahsı uyardı.B u sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Sözbir, Üsküdar’da Kurtlar Vadisi’nin çekimlerine ev sahipliği yapan Sözbir Otel’in hisseleriyle ilgili kardeşleriyle davalıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Aralık 2023 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:00
Kurtlar Vadisi otelcisine kurşun: Ünlü iş insanı Serdar Sözbir’e silahlı saldırı düzenlendi

Kan donduran olay İstanbul Ataşehir'de yaşandı. 7 Aralık Perşembe günü 00.00 sıralarında Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde spot eşyalar satan iş yerinin önüne gelen şüpheli, kapalı olan dükkana ateş etmeye başladı.

Bu sırada otomobiliyle caddeden geçen iş adamı Serdar Sözbir (59), onu 'Neden ateş ediyorsun' diyerek uyardı. Şüpheli bu kez iş insanını hedef alarak silahını Sözbir'e yöneltti. Otomobildeki iş adamına ateş etti.

İZİNİ KAYBETTİRDİ
Saldırı sonrası şüpheli olay yerinden kaçtı. Sözbir yaralı halde otomobiliyle hastaneye gitti. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İş adamının tedavisine yoğun bakımda devam edildiği açıklandı. Serdar Sözbir'in Üsküdar'da Kurtlar Vadisi'nin çekimlerine ev sahipliği yapan Sözbir Otel'in hisseleriyle ilgili kardeşleriyle davalık olduğu haberleriyle gündemi sallamıştı.

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