Deneyenlerin yüzde 98’i başarısız oluyor! Resimdeki gizli hayvanı 11 saniyede bulanların IQ’su Sherlock Holmes’e denk çıkıyor

Optik illüzyonlar gözleri ve zihinleri kandıran büyüleyici görsel bulmacalar olarak biliniyor. Bu yaratımlar insan algısının derinliklerine inmek ve görsel sistemimizin olağanüstü yeteneklerini açığa çıkarmak için kullanılıyor. Gördüklerimizle ilgili varsayımlarımızı sorguluyor vev bu da bize algılarımızın ne kadar esnek olduğunu gösteriyor.