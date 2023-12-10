Tokat’ta katliam gibi kazalar: 7 kişi öldü

Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti.
Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti.
Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde Tokat istikametine seyreden Ahmet Özkul'un (29) kullandığı 58 AAE 502 plakalı minibüs, aynı istikamette giden K.D. (63) idaresindeki 58 YC 344 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü ile araçta bulunan Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) ve kimliği belirlemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazada minibüste ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.
TOKAT'TA BİR KAZA DAHA: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.
Tokat-Niksar kara yolu Yazıbaşı köyü mevkisinde Şaban Eryılmaz (64) idaresindeki 60 HJ 294 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Y.K'nin (65) kullandığı 60 DP 144 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi Hatice Eryılmaz'ın (60) hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.