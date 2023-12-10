Dökülen kaşları 30 dakikada çıkarıyor! Kalın kaşların sırrı ortaya çıktı: Gece sürüp...

5. Zeytinyağı: E vitamini bakımından zengin olan zeytinyağı, kaşları nemlendirir ve dökülmeyi engeller. Kaşlarınıza uygulayın, masaj yapın ve en az 30 dakika bekledikten sonra durulayın.

9. Limon Suyu: Limon suyu, vitaminler ve mineraller içerir. Kaşlarınıza taze limon suyu uygulayın, masaj yapın ve 10-15 dakika bekledikten sonra durulayın.

10. Vazelin: Vazelin, saç köklerini nemlendirebilir ve kaş büyümesini destekleyebilir. Kaşlarınıza vazelin sürün, gece boyunca bırakın ve sabah durulayın.

Unutmayın ki, herkesin cilt yapısı farklıdır ve bu doğal yöntemlerin etkisi kişiden kişiye değişebilir. Kaş büyümesi için herhangi bir ev çaresini denemeden önce bir dermatologa veya doktora danışmanız önemlidir.