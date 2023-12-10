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Böyle evlat olmaz olsun | Esenyurt'ta annenin çığlıklarına komşuları yetişti: Oğlum beni öldürecek

Esenyurt'ta vicdanları sızlatan bir olay meydana geldi. Oğlu tarafından darp edilen bir anne, pencereden bağırarak yardım istedi. Komşular annenin yardımına koşarak eve gelirken annesine şiddet uygulayan şahsı darp etti. Dayak yiyen cani ise 'Anne!' diyerek feryat ederken yaşananlar kameraya işte böyle yansıdı...

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 15:42 Güncelleme 10 Aralık 2023, 15:42
Böyle evlat olmaz olsun | Esenyurt’ta annenin çığlıklarına komşuları yetişti: Oğlum beni öldürecek

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde böyle evlat olmaz olsun dedirten bir olay meydana geldi.



Bağlarçeşme Mahallesi'nde i ddiaya göre evden uzaklaştırma kararı alınan madde bağımlısı şahıs, annesinin yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra şahıs, evde bulduğu eşyalarla annesine fırlatmaya başladı ve kadının boğazına bıçak dayamaya çalıştı.

ACI İÇİNDE KALAN ANNEDEN YARDIM ÇIĞLIĞI
Acı içinde kalan kadın çareyi pencereden dışarı bağırarak yardım istemekte buldu. O sırada apartmanda sesleri duyan komşular, kadının yardımına koştu.

Zili çalan apartman sakinleri kadının kapıyı açmasıyla madde bağımlısı şahsı yumruk ve sopa ile vurarak darp etti. Bir süre önce annesine şiddet uygulayan şahıs, aldığı darbelerin acısıyla "Anne!" diyerek bağırmaya başladı.

"OĞLUM BENİ ÖLDÜRECEK"
Olay sonrası konuşan kadın, "Cihan benim oğlum. Eline evde ne geçerse benim kafama çalıyor. Zaten şikayetim de var. Beni dövüyordu. Ben camdan 'Ne olur eve gel' dedim. Evden uzaklaştırması da var ama yine de akıllanmıyor. Sürekli içip beni dövüyor. Yine şikayetçi olacağım. Bıktım, usandım. Oğlum beni öldürecek" ifadelerini kullandı.



Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İfadesi alınan yaşlı kadın, oğlundan şikayetçi oldu. Polis, komşu dayağından sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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