Böyle evlat olmaz olsun | Esenyurt’ta annenin çığlıklarına komşuları yetişti: Oğlum beni öldürecek

"OĞLUM BENİ ÖLDÜRECEK"

Olay sonrası konuşan kadın, "Cihan benim oğlum. Eline evde ne geçerse benim kafama çalıyor. Zaten şikayetim de var. Beni dövüyordu. Ben camdan 'Ne olur eve gel' dedim. Evden uzaklaştırması da var ama yine de akıllanmıyor. Sürekli içip beni dövüyor. Yine şikayetçi olacağım. Bıktım, usandım. Oğlum beni öldürecek" ifadelerini kullandı.