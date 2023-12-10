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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin yeni gelişme! Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Polisler hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında emniyet şeridinde yavaşlayan Yunus Emre Göçer, arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede altı gün yaşam mücadelesi veren Göçer, hayatını kaybetti. Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurarak, sosyal medya hesabından "Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 17:25 Güncelleme 10 Aralık 2023, 17:41
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin yeni gelişme! Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Göçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

"KAZAYA SEBEBİYET VERECEK BİR UNSUR YOK"
Olayın ardından bugün adli trafik bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi. Ayrıca, yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun olmadığı ifade edildi.

YILMAZ TUNÇ DUYURDU: O POLİSLERE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını şu cümlelerle duyurdu. "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ve sosyal medyada yer alan Göçer'in eşinin aranarak, intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 30.11.2023 tarihinde Motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaralandığı ve sonrasında 06.12.2023 tarihinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak kusura ilişkin ilk tespitleri yapıp kusursuzluk raporu veren kolluk görevlilileri ile sosyal medyada yer alan polis memurları tarafından müteveffanın eşinin aranarak intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ifadesine de yer verilen bilirkişi raporunda, Mohamud'un, ön tarafında seyir halinde bulunan ismini olay nedeni ile öğrendiği Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosikletin bir anda hiç sinyal vermeden frene bastığı ve sağa dönüş yaptığı, bu sırada kaskının da bulunmadığını, motosikletin durması ve yolun kenarında bulunan kaldırıma doğru dönüş yaptığı esnada aracının frenine bastığını ancak duramayarak ve istemeyerek motosiklete çarpmak durumunda kaldığını, devamında motosiklet sürücüsünün savrulduğunu ve düştüğünü, bu esnada aracının hızının 50-55 km/h civarında olduğunu, kendisinin de yolun kenarında durarak şahsın yanına gittiğini belirttiği ifade edildi.

GÖÇER'İN KUSURU BULUNMADI
Bilirkişi raporunda kamera görüntülerinin incelendiği vurgulanarak, motosikletin en sağ şeritte yavaşladığı, ancak aracın yavaşlamayarak motosiklete doğru yaklaştığı, motosikletin durma derecesinde en sağ banket boşluğuna ilerlerken aracın yavaşlamayıp arka sağ kısımdan çarptığı kaydedildi. Motosikletin savrulduğu, aracın ise kameranın olduğu açıda tam duramadığı belirtildi.

Raporda, kurye Yunus Emre Göçer'in kontrollü şekilde yavaşlayarak sağ tarafa geçiş yapması nedeniyle, kaza esnasında Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre herhangi bir ihlal ve kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ise önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden izlemediği, araçlar arasında mesafe bırakmadığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu vurgulandı. Rapor, savcılığa sunuldu.

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