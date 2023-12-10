Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin yeni gelişme! Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Polisler hakkında soruşturma başlatıldı

YILMAZ TUNÇ DUYURDU: O POLİSLERE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını şu cümlelerle duyurdu. "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ve sosyal medyada yer alan Göçer'in eşinin aranarak, intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.
Başsavcılığın açıklamasında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 30.11.2023 tarihinde Motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in yaralandığı ve sonrasında 06.12.2023 tarihinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak kusura ilişkin ilk tespitleri yapıp kusursuzluk raporu veren kolluk görevlilileri ile sosyal medyada yer alan polis memurları tarafından müteveffanın eşinin aranarak intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ifadesine de yer verilen bilirkişi raporunda, Mohamud'un, ön tarafında seyir halinde bulunan ismini olay nedeni ile öğrendiği Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosikletin bir anda hiç sinyal vermeden frene bastığı ve sağa dönüş yaptığı, bu sırada kaskının da bulunmadığını, motosikletin durması ve yolun kenarında bulunan kaldırıma doğru dönüş yaptığı esnada aracının frenine bastığını ancak duramayarak ve istemeyerek motosiklete çarpmak durumunda kaldığını, devamında motosiklet sürücüsünün savrulduğunu ve düştüğünü, bu esnada aracının hızının 50-55 km/h civarında olduğunu, kendisinin de yolun kenarında durarak şahsın yanına gittiğini belirttiği ifade edildi.
GÖÇER'İN KUSURU BULUNMADI
Bilirkişi raporunda kamera görüntülerinin incelendiği vurgulanarak, motosikletin en sağ şeritte yavaşladığı, ancak aracın yavaşlamayarak motosiklete doğru yaklaştığı, motosikletin durma derecesinde en sağ banket boşluğuna ilerlerken aracın yavaşlamayıp arka sağ kısımdan çarptığı kaydedildi. Motosikletin savrulduğu, aracın ise kameranın olduğu açıda tam duramadığı belirtildi.
Raporda, kurye Yunus Emre Göçer'in kontrollü şekilde yavaşlayarak sağ tarafa geçiş yapması nedeniyle, kaza esnasında Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre herhangi bir ihlal ve kusurunun bulunmadığı belirtildi.
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ise önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden izlemediği, araçlar arasında mesafe bırakmadığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu vurgulandı. Rapor, savcılığa sunuldu.