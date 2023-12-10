Konya Beyşehir’de 13 yaşındaki bir kız nişanlandı! TikTok paylaşımı olay oldu! Soruşturma başlatıldı

Son günlerde her yaş grubu tarafından sıkça kullanılan TikTok uygulamasında skandalların sonu gelmiyor.
Son günlerde her yaş grubu tarafından sıkça kullanılan TikTok uygulamasında skandalların sonu gelmiyor.
Müstehcen yayınların yanı sıra, nişan ve düğün merasimlerine ait görüntüler de paylaşılarak gündem oluyor.
Bunlardan biri ise ekipleri harekete geçirdi.
7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay gündem olunca Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Jandarmanın, inceleme kapsamında C.S. ve nişanlandığı Ali G. ile aile fertlerinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.