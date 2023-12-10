Konya Beyşehir’de 13 yaşındaki bir kız nişanlandı! TikTok paylaşımı olay oldu! Soruşturma başlatıldı

Son günlerde her yaş grubu tarafından sıkça kullanılan TikTok uygulamasında skandalların sonu gelmiyor.

Müstehcen yayınların yanı sıra, nişan ve düğün merasimlerine ait görüntüler de paylaşılarak gündem oluyor.

Bunlardan biri ise ekipleri harekete geçirdi.