SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Konya Beyşehir’de 13 yaşındaki bir kız nişanlandı! TikTok paylaşımı olay oldu! Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri... Konya Beyşehir’de 8.sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, kendisinden 15 yaş büyük biriyle nişanlandı. Tören TikTok’ta paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Skandal hakkında jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 16:42 Güncelleme 10 Aralık 2023, 16:52
Konya Beyşehir’de 13 yaşındaki bir kız nişanlandı! TikTok paylaşımı olay oldu! Soruşturma başlatıldı

Son günlerde her yaş grubu tarafından sıkça kullanılan TikTok uygulamasında skandalların sonu gelmiyor.

Müstehcen yayınların yanı sıra, nişan ve düğün merasimlerine ait görüntüler de paylaşılarak gündem oluyor.

Bunlardan biri ise ekipleri harekete geçirdi.

13 YAŞINDAKİ KIZI NİŞANLANDI
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaydedilen videoda, eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı.

7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.

İNCELEME BAŞLATILDI
Olay gündem olunca Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Jandarmanın, inceleme kapsamında C.S. ve nişanlandığı Ali G. ile aile fertlerinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Gece boyunca 250 noktada ölüm yağdırdılar
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Altın Kafes
SON DAKİKA