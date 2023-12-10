Enerciiii patlaması! Feyza Altun bombayı patlattı: Bana para tekli ettiler

Kazandıkları ütopik paralarla akıl kurcalayan sosyal medya fenomenleri mercek altına alındı. Ultra lüks yaşamı ile dikkatleri üzerine toplayan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarındaki suçlamalar kapsamında tutuklandı. Türkiye'de gündeme oturan olay hakkında açıklamalarıyla dikkat çeken avukat Feyza Altun, yeni bir bomba patlattı. Altun, Polat çiftinin kendisine para teklifinde bulunduğunu anlattı.
"Polatgiller bu işin bir oluru nedir diye sordu. Oluru nedir yani ne istiyorsun ne yapalım dedi. Bu arada ben fabrikaların olmadığını söylesin ben de konuyu kapatayım dedim. Söylemedi, ben de devam ettim. Ortada bir fabrika yok. Bir X yayınında mıstık lakaplı sosyal medyacıları "Biz demedik ki fabrikalarımız var" dedi. Bu sefer fabrikalarımız var diyen videolarını ortaya çıkardık. Engin Polat mesaj attı, gelin üretim tesislerimizi gezdirelim diye. Ben de cevap bile vermedim" ifadesini kullandı.
HAKARETE UĞRAMIŞ
Kara para aklamak ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalardan tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın, hakkında yapılan yorumlara tahammül edemediği ortaya çıktı. Yapılan yorumlarla ilgili, "Hakarete uğradım" diyerek birçok kişiyi şikâyet ettiği anlaşıldı. Savcılık, takipsizlik kararı vererek şikayeti sonlandırdı.
Avukat Feyza Altun, Dilan Polat olayını, her yönüyle araştırdı. Bu olayda bir suç unsuru olduğunu her mecrada anlattı.