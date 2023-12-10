Enerciiii patlaması! Feyza Altun bombayı patlattı: Bana para tekli ettiler



"Polatgiller bu işin bir oluru nedir diye sordu. Oluru nedir yani ne istiyorsun ne yapalım dedi. Bu arada ben fabrikaların olmadığını söylesin ben de konuyu kapatayım dedim. Söylemedi, ben de devam ettim. Ortada bir fabrika yok. Bir X yayınında mıstık lakaplı sosyal medyacıları "Biz demedik ki fabrikalarımız var" dedi. Bu sefer fabrikalarımız var diyen videolarını ortaya çıkardık. Engin Polat mesaj attı, gelin üretim tesislerimizi gezdirelim diye. Ben de cevap bile vermedim" ifadesini kullandı.