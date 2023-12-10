Prof. Üşümezsoy’dan Marmara Depremi ile ilgili ezber bozan açıklama: O fay ölü!

Türkiye, deprem kuşağında olduğu için özellikle Kuzey Anadolu Fayı'na dikkat çekildi. Deprem uzmanlarının uzun yıllardır 'İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz' açıklamalarını değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki fayın ölü bir fay olduğunu söyledi. Asıl fayın Yalova'nın Çınarcık bölgesinin önlerinden geçtiğini belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, "Hiçbir zaman Kuzey Marmara kenarından giden bir fayımız söz konusu değil" dedi.
250 YILDA BİR OLUYOR
İstanbul için 7.4'lük deprem senaryolarının çöpe atıldığını söyleyen Prof. Dr. Üşümezsoy, "1894'te olan deprem 1766'dan 4 kat daha şiddetli deprem. Niye onu görmüyorlar. Üstelikte tam İstanbul dediği yerde niye görmüyorlar.
O zaman 250 yılda bir deprem oluyordu 250 yıldan beri deprem olmuyor" sözlerini kaydetti. Üşümezsoy şöyle devam etti: Depremi yaratan kuvvet fay düzlemine 45 derece açıyla gelirse, bir kamyonu iterken 45 derece açıyla itersek orada bir makaslama kuvvet yapar ve fayı iter. Burada doğu-batı gidişli bakın Kuzey Anadolu fayı Körfez'den geliyor, Sapanca'da doğu, Hersek Burnu'nu geçiyor, Çınar çukurunun güneyinden geçiyor. Bunun Adalar fayını etkilemesi mümkün değil...