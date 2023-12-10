Prof. Üşümezsoy’dan Marmara Depremi ile ilgili ezber bozan açıklama: O fay ölü!

Türkiye, deprem kuşağında olduğu için özellikle Kuzey Anadolu Fayı'na dikkat çekildi. Deprem uzmanlarının uzun yıllardır 'İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz' açıklamalarını değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki fayın ölü bir fay olduğunu söyledi. Asıl fayın Yalova'nın Çınarcık bölgesinin önlerinden geçtiğini belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, "Hiçbir zaman Kuzey Marmara kenarından giden bir fayımız söz konusu değil" dedi.

250 YILDA BİR OLUYOR

İstanbul için 7.4'lük deprem senaryolarının çöpe atıldığını söyleyen Prof. Dr. Üşümezsoy, "1894'te olan deprem 1766'dan 4 kat daha şiddetli deprem. Niye onu görmüyorlar. Üstelikte tam İstanbul dediği yerde niye görmüyorlar.