Anne ve oğlunun acı sonu: Yolun karşısına geçerken cip çarptı





78.9 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 78 milyon 918 bin 518 lira devretti. 5 bilenler 673 bin 623 lira, 4 bilenler 4 bin 777 lira, 3 bilenler 354 lira, 2 bilenler ise 34 lira 85 kuruş ikramiye alacak.



10 NUMARA KRiZ

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Londra'da bir araya geldi. Ancak iki lider, Başbakanlık Konutu'na girmek için kapıya yöneldi. Fakat kapı yaklaşık bir dakika açılmayınca iki lider şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kameraların önünde yaşanan bu görüntü, sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi. Kapı açıldıktan sonra içeriye giren iki lider, başta Gazze olmak üzere gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.





HEDEF GÜNEY

İsrail, şimdi de güney Gazze'yi hedef aldı. Bölgede taş üstünde taş bırakmadı. Han Yunus'ta birçok bölgede Kassam Tugayları ile işgalciler arasında ev çatışmaları yaşanmaya başlandı. Daha önce güvenli oldukları gerekçesiyle güneye geçen binlerce kişi şimdi de sahil kıyılarına ya da Refah'a doğru kaçmaya başladı. Birleşmiş Milletler, "Bölgede tek duyduğumuz ses, hava saldırıları" diyerek vahşeti anlattı.





MADE İN USA!

İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı. Ancak savaşta, çok önemli bir detay, dikkatlerden kaçmadı. HAMAS'ın elindeki silahların, ABD yapımı olduğu anlaşıldı. HAMAS'ın özellikle de M4 saldırı tüfeklerine nasıl sahip olduğuyla ilgili çok farklı senaryolar ortaya atıldı. Bu konu Kongre'de de tartışıldı. Amerikalı yetkililer, iki ihtimali öne çıkardı. Biri Afganistan'dan ayrılan ABD'nin bıraktığı silahların olabileceği, diğer ihtimalin ise Ukrayna'ya gönderilen silahların da bir şekilde Gazze'ye ulaştırıldığı iddiası ortaya atıldı.