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Anne ve oğlunun acı sonu: Yolun karşısına geçerken cip çarptı

Antalya’da çok hızlı giden bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğa çarptı. Cinayet gibi olayda her ikisi de kurtarılamadı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Aralık tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Aralık 2023 Güncelleme 10 Aralık 2023, 06:59
Anne ve oğlunun acı sonu: Yolun karşısına geçerken cip çarptı

Olay Alanya'nın Uğrak Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar ve oğlu Anıl İhtiyar'a Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip çarptı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede anne Fatma İhtiyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Anıl İhtiyar da sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün çok hızlı olduğu ve o nedenle anne ve oğlunu göremediği belirtildi. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




ÖNCE GÖZALTI SONRA YAKALAMA
İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne yol açtı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise konu hakkında kritik açıklamayı yaptı: Kaza sonrası şüphelinin gözaltına alınması için karar çıkartıldı. 2 Aralık 2023'de yurt dışına çıkması nedeniyle gözaltı talimatı yerine getirilemediğinden 08 Aralık 2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Sheikh Mohamud'un yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir.



MÜDÜRÜN İNTİHARI
Kocaelı'nin Derince ilçesi Kumluk sahilinde dün bir erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimlik bulunmayan cesedin Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgöl olduğu ortaya çıktı. Evli, 2 çocuk babası Adem Akgöl'ün iddiaya göre borsada 2,5 milyon lira kaybedince bunalıma girerek intihar ettiği öğrenildi. Çevresi tarafından çok sevilen, herkese yardım etmeye çalışan Akgöl'ün intiharı Derince'de büyük üzüntüye neden oldu.



78.9 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 78 milyon 918 bin 518 lira devretti. 5 bilenler 673 bin 623 lira, 4 bilenler 4 bin 777 lira, 3 bilenler 354 lira, 2 bilenler ise 34 lira 85 kuruş ikramiye alacak.


10 NUMARA KRiZ
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Londra'da bir araya geldi. Ancak iki lider, Başbakanlık Konutu'na girmek için kapıya yöneldi. Fakat kapı yaklaşık bir dakika açılmayınca iki lider şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kameraların önünde yaşanan bu görüntü, sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geldi. Kapı açıldıktan sonra içeriye giren iki lider, başta Gazze olmak üzere gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.



HEDEF GÜNEY
İsrail, şimdi de güney Gazze'yi hedef aldı. Bölgede taş üstünde taş bırakmadı. Han Yunus'ta birçok bölgede Kassam Tugayları ile işgalciler arasında ev çatışmaları yaşanmaya başlandı. Daha önce güvenli oldukları gerekçesiyle güneye geçen binlerce kişi şimdi de sahil kıyılarına ya da Refah'a doğru kaçmaya başladı. Birleşmiş Milletler, "Bölgede tek duyduğumuz ses, hava saldırıları" diyerek vahşeti anlattı.



MADE İN USA!
İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı. Ancak savaşta, çok önemli bir detay, dikkatlerden kaçmadı. HAMAS'ın elindeki silahların, ABD yapımı olduğu anlaşıldı. HAMAS'ın özellikle de M4 saldırı tüfeklerine nasıl sahip olduğuyla ilgili çok farklı senaryolar ortaya atıldı. Bu konu Kongre'de de tartışıldı. Amerikalı yetkililer, iki ihtimali öne çıkardı. Biri Afganistan'dan ayrılan ABD'nin bıraktığı silahların olabileceği, diğer ihtimalin ise Ukrayna'ya gönderilen silahların da bir şekilde Gazze'ye ulaştırıldığı iddiası ortaya atıldı.



ANA ACI
Deva Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan, hayata veda etti. Babacan'ın cenazesinin bugün öğle namazını müteakip Ankara Hacı Bayram Camii'ndeki törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi. 26 gün önce 6 Kasım'da da Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetmişti.




HUZURSUZ EV
Kartal'da özel bir bakım evi, cinsel saldırı skandalıyla sarsıldı. Huzurevinde kısa dönem çalışan sağlık stajyeri 21 yaşındaki Mizgin G., yardım amacıyla gittiği işyerinin deposuna kilitlenerek bakımevinin işletmecisi Yiğit S. tarafından cinsel saldırıya uğradı. Staj yaptığı yerde hayatının en korkunç anlarını yaşayan genç kız soluğu savcılıkta aldı. Savcılık, şüpheli hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.



CANLI ROBOT SİNİR İLACI
ABD'de Tufts ve Harvard üniversitelerinde doktorasını tamamlayan Gizem Gümüşkaya, hücrelerin DNA'larıyla oynayarak "anthrobot" adını verdikleri küçük canlı robotlar ürettiklerini bildirdi. Gümüşkaya "Anthrobot tek bir insan hücresinden 2 hafta süresinde türeyebilen çok hücreli, kendi kendine hareket edebilen bir robot. Bunlar biyolojik tabanlı canlılar olmaları nedeniyle hasar görmüş sinir hücrelerini iyileştirebiliyor" dedi.

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