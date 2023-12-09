Sümeyra Duratimur’un intiharında korkunç cinsel istismar detayı! Baba tutuklandı

Tüyler ürperten olay İzmir Bornova'da yaşandı. Lüks bir apartmanda yaşayan Sümeyra Duratimur (20), 6. kattan kendisini boşluğa bıraktı. Mahallelilerin gözü önünde beton zemine çakıldı. Kanlar içinde kalan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.