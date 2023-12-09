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Sümeyra Duratimur'un intiharında korkunç cinsel istismar detayı! Baba tutuklandı

Sümeyra Duratimur, 7 yaşındayken babasının cinsel istismarına uğradı. Buna psikolojik şiddet de eklenince oturduğu apartmanın 6. katından atlayarak canına kıydı. Beton zemine düşen genç kız, hastanede kurtarılamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Aralık 2023 Güncelleme 09 Aralık 2023, 07:01
Sümeyra Duratimur’un intiharında korkunç cinsel istismar detayı! Baba tutuklandı

Tüyler ürperten olay İzmir Bornova'da yaşandı. Lüks bir apartmanda yaşayan Sümeyra Duratimur (20), 6. kattan kendisini boşluğa bıraktı. Mahallelilerin gözü önünde beton zemine çakıldı. Kanlar içinde kalan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞİDDETİ DEVAM ETTİ
Sümeyra'nın acı ölümü sonrasında annesi Zeynep Duratimur, ayrı yaşadığı eşi Emin Duratimur'un kızına 7 yaşındayken cinsel istirmarda bulunduğu ve kötü davrandığı için psikolojisinin bozulduğunu ve bu yüzden Sümeyra'nın intihar ettiğini anlattı. Abla Hümeyra Duratimur da kız kardeşini ölüme götüren sebeplerin babalarından kaynaklandığını söyledi. Baba Emin Duratimur da kızının ölümünden annesini sorumlu tuttu. Anne serbest bırakıldı. Baba ise tutuklandı.

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