Adana’da dehşet: Eski kocasının kapıyı kilitleyip ateşe verdiği evde yaralanan kadın hastanede öldü

OLAY Merkez Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde, 3 Kasım'da M.G, boşandığı eşi Fadime Korkusuz ile tartışmıştı.

Eski eşi Korkusuz ile yaşadığı tartışma sonucu oğlu Erol G'yi markete gönderen M.G, daha sonra kapıyı kilitleyerek evi ateşe verip kaçmıştı.

Yangın nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Fadime Korkusuz ile marketten döndükten sonra evdeki dumandan etkilenen oğlu Erol G, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Evi ateşe verdiği sırada kollarından yaralanan şüpheli M.G. ise merkez Sarıçam ilçesinde yakalanmış, daha sonra tedavi için hastaneye götürülmüştü.