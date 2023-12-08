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Adana'da dehşet: Eski kocasının kapıyı kilitleyip ateşe verdiği evde yaralanan kadın hastanede öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski kocasının kapıyı kilitleyip ateşe verdiği evde yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Korkusuz'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Kurumuna kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 18:49 Güncelleme 08 Aralık 2023, 18:49
Adana’da dehşet: Eski kocasının kapıyı kilitleyip ateşe verdiği evde yaralanan kadın hastanede öldü

Eski eşi M.G'nin (57), 3 Kasım'da Söğütlü Mahallesi'ndeki evinin kapısını kilitleyerek ateşe vermesi sonucu yaralanan Fadime Korkusuz (41), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Korkusuz'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Kurumuna kaldırıldı.

Yangında dumandan etkilenen kadının oğlu Erol G. (17) ile evi ateşe verdiği sırada kollarından yaralanan şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY
Merkez Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde, 3 Kasım'da M.G, boşandığı eşi Fadime Korkusuz ile tartışmıştı.

Eski eşi Korkusuz ile yaşadığı tartışma sonucu oğlu Erol G'yi markete gönderen M.G, daha sonra kapıyı kilitleyerek evi ateşe verip kaçmıştı.

Yangın nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Fadime Korkusuz ile marketten döndükten sonra evdeki dumandan etkilenen oğlu Erol G, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Evi ateşe verdiği sırada kollarından yaralanan şüpheli M.G. ise merkez Sarıçam ilçesinde yakalanmış, daha sonra tedavi için hastaneye götürülmüştü.

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