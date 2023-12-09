Dev miras kavgasında yeni perde! ABD’li kardeşlerin emlak kralı Kasım Pırlant’ın çocukları olduğu kanıtlandı!



ABD'li kardeşler Tülay Pırlant'a vasiyetnamenin iptali için 2. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı. Kasım Pırlant'ın ABD'li kardeşlerden miras kaçırmak amacıyla, Ege-Cmc Gayrimenkul ve K.T.Z. İnşaat Limited Şirketleri'nin hisselerini eski eşi Tülay Pırlanta devretmesi nedeniyle mirastan mal kaçırma davası olarak da bilinen 'muris muvazaası nedeniyle iptal davası' açıldı.



BABALIK DAVASINI KAZANDILAR

ABD'li kardeşlerin başvurusu sonrası görülen "babalık tayini" davası kapsamında DNA örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda incelendi.

DNA testi sonucuna göre Jackson kardeşler, yüzde 99.9 Kasım Pırlant'ın çocukları olduğu tespit edildi. İzmir 13. Aile Mahkemesinde görülen babalık davası önceki gün karara bağlandı. Hakim, 1981 doğumlu Candice Jackson ile 1985 doğumlu Kevin Henry Jackson'ın, babalarının Kasım Pırlant olduğu şeklinde nüfusa kaydedilmesine karar verdi.





30 MİLYON DOLARLIK SATIŞIN İPTALİ İÇİN BAŞVURACAKLAR

Jackson kardeşler davayı kazanarak Kasım Pırlant'ın yaklaşık 100 milyon doları bulan mirasına da ortak oldu. Kasım Pırlant'a ait İzmir'deki Ege Park Balçova AVM ile 5 yıldızlı Encore Otel gökdeleni geçtiğimiz aylarda İzmirli iş insanı Mehmet Bektur'a 30 milyon dolara satılmıştı.

ABD'li kardeşlerin 30 milyon dolara satılan AVM ile gökdelenin satışının iptali için de yargıya başvuracakları öğrenildi.



"BABAMIZIN HİKAYESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Sabah'ta yer alan habere göre; Babalık davasını kazanmanın mutluluğunu yaşayan Kevin Jackson konuştu; "Ablam ve ben davayı kazandığımız için çok mutluyuz.

Pırlant soyismini alacağız. Bu konuda yapacak daha çok işimiz var. Babamın efsanesini, hikayesini sürdürmek istiyorum. Babamın sahibi olduğu alışveriş merkezinin satışının iptali için de yargıya başvuracağız" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN