Gaziantep’te sağanak yağışa teslim! Cadde ve sokaklar göle döndü | Araçlar mahsur kaldı

VALİLİK DE VATANDAŞLARI UYARDI Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Gaziantep Valiliği de açıklama yaptı. Yağışın sabah saatlerinde de etkili olacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Akşam saat 21.00'da başlayarak gece 22.00'da kuvvetli bir şekilde yağan ve metrekareye 65 kg düşen yağmur nedeniyle, Çimento Kavşağı, Karşıyaka Tüneli, Yeşil Vadi bölgelerinde trafikte aksamalar oluşmuştur. Yer yer mahsur kalan araçların kurtarma çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte sabah 05.00 ile 07.00 arasında yağışın tekrar etkisini artırması beklendiğinden sürücülerimizin belirtilen güzergahları kullanmamaları ve trafiğe daha dikkatli çıkmaları gerekmektedir. Valiliğimiz gelişmeleri takip etmektedir."