PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yardımcı Şule, Dilan Polat'ın evine kaçak akrabalarını doldurmuştu! Sınır dışı edilen Şule'den pişkin açıklama: Millet olarak rahatlayın

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, paylaşımları ve hareketleriyle sık sık gündeme geliyor. Daha önce Polat'ın ceketiyle bir avm de görüntülenen Şule'nin bu sefer de akrabalarını villaya yerleştirdiği tespit edildi. Olay sonrası villaya baskın yapan polis ekipleri Şule'nin eve yerleştirdiği iki akrabası ile gözaltına alınarak sınır dışı etmişti. Yaşanan olayların ardından sınır dışı edilen Şule'den pişkin açıklamalar geldi. Şule sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milletçe rahatlayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 00:14 Güncelleme 09 Aralık 2023, 00:49
Yardımcı Şule, Dilan Polat’ın evine kaçak akrabalarını doldurmuştu! Sınır dışı edilen Şule’den pişkin açıklama: Millet olarak rahatlayın

Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.

Adliye koridorlarında "Oğlum sana kim bakacak" diye ağlayan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule sosyal medya hesabından paylaşım yaparak çocuklara bakmak için eve döndüğünü söylemişti.

EVE AKRABALARINI DOLDURMUŞ
Tutuklanan Dilan Polat'ın Özbekistan uyruklu çalışanının, Dilan Polat cezaevine girdikten sonra Özbekistan'dan akrabalarını getirip Dilan Polat'ın evine yerleştirdiği tespit edildi.

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına alındı!

İKİSİ DE KAÇAK ÇIKTI
Shaklo K. ve Nargiza K. isimli iki kişide Shoklo K.'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 10 ay önce ülkemize "Turist Vizesi" ile giriş yaptığı ve kaçak durumda olduğu saptandı. İkili gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLDİ
İkilinin sınır dışı işlemleri sonrası Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri ifade edilmişti.



SINIR DIŞI EDİLEN ŞULE'DEN PİŞKİN AÇIKLAMA: "MİLLETÇE RAHATLAYIN, ALNIMIN AKIYLA MEMLEKETİME GİDİYORUM"
Dilan Polat'ın yardımcısı Şule sınır dışı edildikten sonra "Milletçe rahatlayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'den pişkin açıklama!

DİLAN'IN CEKETİYLE AVM DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Yardımcı Şule, geçtiğimiz gün bir AVM'de gezerken görüntülendi. Şule'nin giyindiği lüks marka pahalı ceketin cezaevinde olan Dilan Polat'a ait olduğu iddia edilmişti. Görüntülerden rahatsız olan yardımcı, savcılığa başvurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Şule, kıyafetin kendisine Dilan Polat'ın daha öncesinde verildiğini, ceketi izinsiz kullanmadığını söylemişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
ABD, BMGK’de Gazze’de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Gazze’de yaşananlara göz yuman Batı’ya sert tepki: 70’i aşkın gazeteci öldürüldü ABD’nin meşhur gazeteleri nerede?
Altın Kafes Dizi
SON DAKİKA