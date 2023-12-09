Mavi yaka işçi arıyor: Sıva ustası maaşı doktoru pilotu aştı!

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 12 ilde büyük yıkım yaşandı. İllerin yeniden imarı için büyük bir çalışma başlatıldı. TOKİ, bölgedeki her ilde deprem konutları inşa ederken, binaların bir bölümü de kentsel dönüşüm ile yenilendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki bölgede bir yıl içinde 319 bin, toplamda 680 bin konutu inşa edip depremzedelere teslim edeceklerini açıklamıştı. Yoğun inşaat faaliyetleri devam ederken bölgeye yurdun dört bir yanından işçi istihdamı sağlandı.

MAVİ YAKA İŞÇİ ARANIYOR

Ancak sektörün önde gelen isimleri, hem deprem bölgesinde hem de yurdun diğer yerlerinde inşaat faaliyetlerinin artmasına karşın yeterli kalifiye eleman bulamadıklarını anlattı. İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Engin Keçeciler, "İnşaat teknikeri, elektrik ve mekanik teknikeri ile sıvı ve seramik ustası bulmakta bulmakta zorlanıyoruz.

Bugün bir sıva ustası ortalama 60 bin lira kazanıyor. Mavi yaka maaşı beyaz yakalıyı geçmiş durumda" dedi. Temmuz 2023 itibarıyla en düşük pratisyen hekim maaşı 30 bin TL'den, en düşük pilot maaşı ise 50 bin TL'den başlıyor. En düşük mühendis maaşı da 33 bin TL.