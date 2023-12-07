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Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na saldıran magandalardan pişkin savunma!

Gazetemizin yazarı ve eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte saldırıya uğradı. Oktay Derelioğlu hastanede tedavi altına alınırken şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. Pişkince bir savunmaya imza atan saldırganlar "mağdur" olduklarını iddia etti.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 13:27 Güncelleme 07 Aralık 2023, 14:25
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu’na saldıran magandalardan pişkin savunma!

Gazetemizin yazarı ve eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun kullandığı araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.

Daha sonra Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban, Derelioğlu çiftinin aracının önünü kesti.

OKTAY DERELİOĞLU'NA SALDIRDILAR
Araçtan inen saldırganlar Oktay Derelioğlu'nu darbederek yaraladı.

Şikayet üzerine Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban gözaltına alındı.


Oktay Derelioğlu hastanede tedavi altına alındı

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırganlar Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.

SALDIRGANLARDAN PİŞKİN SAVUNMA
Şüpheli Zekai Karaçoban ifadesinde, "Karşı tarafı tanımıyorum. Tartışma, aracını önüme kırması sebebiyle çıktı. İlk hareketi karşı taraf yaptı. Önüme kırdı, araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma yok kameralarda mevcuttur, sadece itişme esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darbetmedik. Aracın kapısını açar açmaz abime doğru vurdu. Sonrasında arbede çıktı. Vurma kesinlikle yoktur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

"KASTİ HİÇBİR ŞEY YOKTUR"
Şüpheli Nurettin Karaçoban ise hakimlikteki ifadesinde mağdur olduğunu iddia ederek şu savunmayı yaptı:

"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Karşı tarafı darbetmedik. Arbede olunca hepimiz düştük. Karşı tarafta düştü. Kasti hiçbir şey yoktur. Nasıl böyle bir nitelikli yaralanma olduğunu bizde bilmiyoruz. Hayatımda karakola gitmişliğim yoktur. Bakmakla yükümlü olduğum iki aile vardır. Şu an mağdur durumdayım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum"

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